Η ποδοσφαιρική Ευρώπη και ειδικά η οικοδέσποινα Αθήνα ζει και αναπνέει στους ρυθμούς του τελικού του Conference League. Ολυμπιακός και Φιορεντίνα κοντράρονται απόψε (22.00) στην OPAP Arena με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο.

Προβλέψεις για την έκβαση του τελικού έχουν κάνει σχεδόν άπαντες οι ειδικοί επί των ποδοσφαιρικών. Ακόμη και σκύλος επιστρατεύθηκε προκειμένου να «δείξει» τον νικητή. Τι έχει να πει όμως η τεχνητή νοημοσύνη για το θέμα;

Ρωτήσαμε το Gemini της Google ποιος θα είναι ο νικητής στον τελικό της διοργάνωσης, αλλά ακόμη και η AI δεν είχε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση. Η τεχνητή νοημοσύνη απέφυγε τις προβλέψεις, ωστόσο μας έδωσε κάποια στοιχεία (όχι όλα απολύτως έγκυρα), τα οποία θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να κάνουμε τη δική μας πρόβλεψη.

Τα λαθάκια βέβαια δεν έλειψαν, με πιο σημαντικό αυτό που έχει να κάνει με τα τρόπαια που έχει κατακτήσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σύμφωνα με το Gemini ο Ισπανός προπονητής του Ολυμπιακού δεν έχει κατακτήσει κάποιο τρόπαιο, κάτι το οποίο δεν ισχύει αφού πέρυσι οδήγησε τη Σεβίλλη στην κατάκτηση του Europa League.

Η απάντηση του Gemini

Google (print screen)

«Δυστυχώς, ως μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον και να σας πω με σιγουριά ποιος θα κερδίσει τον τελικό της UEFA Conference League μεταξύ Ολυμπιακού και Φιορεντίνα.

Και οι δύο ομάδες έχουν δείξει δυνατά σημάδια throughout the tournament and are both capable of winning the trophy.

Η Φιορεντίνα έχει περισσότερη εμπειρία σε ευρωπαϊκά τελικά, έχοντας αγωνιστεί σε πέντε στο παρελθόν. Ο Ολυμπιακός, από την άλλη, παίζει στον πρώτο του ευρωπαϊκό τελικό.

Πολλοί παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα του αγώνα, όπως η φόρμα των παικτών, η τακτική των προπονητών, η τύχη και η ατμόσφαιρα στο γήπεδο.

Σας προτείνω να παρακολουθήσετε τον αγώνα για να δείτε ποιος θα αναδειχθεί νικητής!

Εδώ είναι μερικά στοιχεία που μπορεί να σας βοηθήσουν να σχηματίσετε τη δική σας άποψη:

Ιστορία: Η Φιορεντίνα έχει κερδίσει 1 από τα 5 ευρωπαϊκά τελικά που έχει αγωνιστεί, ενώ ο Ολυμπιακός παίζει στον πρώτο του.

Φόρμα: Ο Ολυμπιακός είναι αήττητος σε 13 ευρωπαϊκούς αγώνες, ενώ η Φιορεντίνα έχει 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες στους 7 τελευταίους αγώνες της.

Προπονητές: Ο Βιτσέντζο Ιταλιάνο της Φιορεντίνα έχει κερδίσει 1 τρόπαιο στην καριέρα του, ενώ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ του Ολυμπιακού δεν έχει κερδίσει ακόμα.

Παίκτες: Ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ενώ η Φιορεντίνα έχει έμπειρους παίκτες όπως ο Νικόλα Μιλένκοβιτς και ο Τζοάο Σίλβα.

Ελπίζω αυτές οι πληροφορίες να σας φανούν χρήσιμες!».