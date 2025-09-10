Ρούλα Κορομηλά: «Ο σεβασμός αποτελεί στην εποχή μας άγνωστη λέξη, δυστυχώς»

Η Ρούλα Κορομηλά ήταν -την εποχή που μοιράζαμε τίτλους στην TV- η εθνική μας τηλεπαρουσιάστρια. Έχοντας έναν τόσο βαρύ τίτλο στην πλάτη, δεν περιμέναμε τίποτα λίγοτερο από το να στηρίξει την Εθνική Ελλάδας στην πορεία της προς την κατάκτηση του φετινού EuroBasket!

φωτογραφία Instagram

Ενωτική

Η παρουσιάστρια, ενθουσιασμένη με τις νίκες της Εθνικής μας πήρε σβάρνα τα social media και άρχισε να ανεβάζει το ένα story μετά το άλλο! «Κερδίσατε τον θαυμασμό και τις καρδιές μας. Κερδίζετε τους αγώνες με πάθος και ενωμένοι μια γροθιά. Ελλαδάρα. Ομαδάρα! Σπανούλη άξιος. Συγκινητικοί όλοι σας. Σύμπνοια και ομαδικότητα. Προχωράμε. Σας αγαπάμε», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram και επειδή είχε πάρει φόρα δεν έμεινε μόνο σε αυτά…

φωτογραφία Instagram

«Υπέροχε αθλητή»

Η Κορομηλά μοιράστηκε την ομιλία του αρχηγού της Εθνικής μας ομάδας μπάσκετ, Κώστα Παπανικολάου, που με τις δηλώσεις του στήριξε τους παίκτες της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου για τα άσχημα σχόλια που δέχτηκαν στο Διαδίκτυο που μείωναν την προσπάθειά τους και έγραψε στο Instagram:

«Μακάρι υπέροχε αθλητή που διακρίνεσαι για το ήθος, τη σοβαρότητα, τις αξίες και την προσφορά σου στο μπάσκετ να ακούσουν αυτά που λες όσοι θεωρούν καθημερινή ενασχόληση, διασκέδαση και μαγκιά να εκτοξεύουν μίσος, απαξίωση και καφρίλες στο Διαδίκτυο. Ο σεβασμός αποτελεί στην εποχή μας ΑΓΝΩΣΤΗ λέξη. Δυστυχώς».