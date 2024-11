Σάλος στα social media με την Κιμ Καρντάσιαν: Το «καυτό» ντεκολτέ και το κολιέ με σταυρό της Νταϊάνα

Σάλος έχει προκληθεί στα social media με τη νέα εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν, αυτή τη φορά στο γκαλά LACMA Art + Film στο Λος Άντζελες το βράδυ του Σαββάτου 2 Νοεμβρίου.

Η σταρ του ριάλιτι Keeping up with the Kardashian εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα λευκό φόρεμα με αβυσσαλέο ντεκολτέ, ενώ στο λαιμό της φόρεσε τον εμβληματικό μωβ σταυρό της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Η προκλητική όπως υποστηρίζουν Βρετανοί εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν έγινε στο πλαίσιο της παρουσίασης της στο γκαλά LACMA Art + Film στο Λος Άντζελες το βράδυ του Σαββάτου.

Συνδύασε το κολιέ αντίκα από αμέθυστο, που φορούσε η αείμνηστη πριγκίπισσα σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση το 1987, με ένα βαθύ λευκό φόρεμα που έδειχνε το «καυτό» ντεκολτέ της μαζί με άλλα μεγάλα κοσμήματα.

Κιμ Καρντάσιαν / πηγή: Reuters

Η Κιμ αγόρασε το Attallah Cross σε μια δημοπρασία του Sotheby's για κάτι λιγότερο από 200.000 δολάρια το 2023 και αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση που πραγματοποίησε φορώντας το κόσμημα, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Χρήστες των social media έκαναν λόγο για ναρκισσισμό από πλευράς της τηλεπερσόνας, με κάποιους μάλιστα να αναφέρουν πως κατάφερε να μετατρέψει το κολιέ σε κάτι πολύ φθηνό.

Κιμ Καρντάσιαν / πηγή: Reuters

«Τα κατάφερε και το έκανε φτηνό» έγραψε συγκεκριμένα ένας χρήστης.

«Είχε το θράσος να το φορέσει με αυτό το φόρεμα. Μιλάμε για εντελώς ναρκισιστική προσέγγιση» πρόσθεσε ένας άλλος,

«Είναι απελπισμένη για να έρθει κοντά στην βασιλική οικογένεια» πρόσθεσε ένας τρίτος.

«Θα μπορούσε να είναι πιο αισχρή;» αναρωτήθηκε ένας άλλος.