Σάλος στη Λιόν: Νεαρό ταλέντο των ακαδημιών της ομάδας κατηγορείται για φόνο

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου ενός 16χρονου στη Γαλλία, με τον οργανισμό της Λιόν να ενημερώνεται από την αστυνομία πως ο μόνος ύποπτος για τη δολοφονία του νεαρού είναι ένας 13χρονος παίκτης που αγωνίζεται στα τμήματα υποδομών της ομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το θύμα μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου σε προάστιο της Λιόν και παρόλο που μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο τα τραύματα στο στήθος του ήταν τόσο βαριά που οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Un jeune de 13 ans, membre de l'OL Academy, soupçonné de meurtre https://t.co/REfaZnjG4v pic.twitter.com/HVK17PLMWD — BFMTV (@BFMTV) September 2, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 13χρονος βρίσκονταν έξω με δύο φίλους του τη στιγμή που δέχθηκε την επίθεση και όπως είναι λογικό υπάρχουν μαρτυρίες και αναμένονται εξελίξεις στην υπόθεση. Θέση στο περιστατικό πήρε και ο δήμαρχος της πόλης Μπαστιέν Τζόιντ ο οποίος ανέφερε το εξής: «Είμαστε όλοι σε πένθος μαζί με την οικογένεια, ο περιστατικό δεν είχε καμία σχέση με εμπορία ναρκωτικών ή κάποια αντίστοιχη εγκληματική ενέργεια, αλλά αφορά απλώς μια προσωπική διαφωνία που ξέφυγε από τον έλεγχο».