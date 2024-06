Σαν σήμερα έγινε το «Χρυσοκέντητο Λιβάδι»: Όταν το Game of Thrones «μπλέχτηκε» με το... savoir vivre

Ήταν ένα εκπληκτικό θέαμα. Ολόκληρη η κοιλάδα κοντά στο Γκιουίν, νότια του Καλέ, ήταν καλυμμένη με χρυσό ύφασμα. Εκεί, σαν σήμερα, το 1520, τεράστιες σκηνές φιλοξενούσαν εξωφρενικά φαγοπότια, ενώ σε άλλα σημεία γίνονταν κονταρομαχίες ακολουθούμενες από μουσικές βραδιές. Όλη αυτή η πρωτοφανής επίδειξη πλούτου και μεγαλοπρέπειας ήταν μέρος ενός διπλωματικού χορού μεταξύ δύο νεαρών, γοητευτικών βασιλιάδων, προκειμένου να ισχυροποιήσουν τη συμμαχία τους.

Για ένα ολόκληρο δεκαπενθήμερο, ο Ερρίκος Η’ της Αγγλίας και ο Φραγκίσκος Α’ της Γαλλίας επιχειρούσαν να ξεπεράσουν ο ένας τον άλλο σε επίδειξη αρρενωπότητας και βασιλικής αίγλης, μέσω αθλοπαιδιών, παρελάσεων και ιπποτικής συμπεριφοράς. Η περίσταση έμεινε γνωστή στην Ιστορία ως το «Χρυσοκέντητο Λιβάδι» (Field of the Cloth of Gold).

Ο Ερρίκος Η’ είχε φέρει μαζί του μία ακολουθία σχεδόν 4.000 ατόμων. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονταν 1.000 ακόλουθοι για τη βασίλισσα, 200 λογχοπελεκυφόροι και άλλα 200 άτομα προσωπικό για το μαγείρεμα. Συνολικά, μόνο για τους Άγγλους έπρεπε να στηθούν κάπου 3.000 σκηνές, καθώς και ανάλογος αριθμός για τους Γάλλους. Τα ψεύτικα παλάτια που δημιουργήθηκαν είχαν σκελετό από ξύλο, ενώ οι τοίχοι και τα ταβάνια αποτελούνταναπ0ό τεράστιες εκτάσεις πολυτελών, περίτεχνων υφασμάτων.

Ο Ερρίκος Η' / Φωτ.: Wikipedia

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 4 Ιουνίου, όταν ο καρδινάλιος Γουόλζι, ο διοργανωτής της συνάντησης, πήγε να συναντήσει τον Φραγκίσκο. Τρεις ημέρες αργότερα, οι βασιλείς καλωσόρισαν επισήμως ο ένας τον άλλο και ξεκίνησαν οι εορτασμοί. Ο Φραγκίσκος συμπεριφέρθηκε με εξαιρετική ευγένεια στη βασίλισσα και φίλησε τις κυρίες της επί των τιμών, πλην αυτών που θεώρησε «υπερβολικά άσχημες».

Ο Φραγκίσκος Α' της Γαλλίας / Φωτ.: Wikipedia

Αμφότεροι οι βασιλιάδες υπερέβαλαν εαυτούς σε επίδειξη ευγένειας και, παρόλο που είχε συμφωνηθεί ότι δεν θα κονταρομαχούσαν μεταξύ τους, ο Ερρίκος Η’ δεν μπορούσε να αντισταθεί στην ευκαιρία να διαγωνιστεί με τον Γάλλο βασιλιά. Έτσι, προκάλεσε τον Φραγκίσκο σε αγώνα πάλης, στον οποίο και ηττήθηκε.

Στιγμιότυπο πάλης από το «Χρυσοκέντητο Λιβάδι» / Φωτ.: Wikipedia

Δεν είναι βέβαιο το πώς εξέλαβε αυτή την ταπείνωση, όμως οι εορτασμοί φαίνεται πως ολοκληρώθηκαν χωρίς παρατράγουδα. Στις 24 Ιουνίου, οι δύο βασιλιάδες αντάλλαξαν δώρα και αποχώρησαν. Οι διπλωματικοί δεσμοί τους ήταν εξίσου εφήμεροι με το χρυσοκέντητο λιβάδι όπου σφυρηλατήθηκαν: Έναν χρόνο αργότερα βρίσκονταν σε πόλεμο μεταξύ τους...

(Με πληροφορίες από το βιβλίο του Dan Snow «Σαν σήμερα στην παγκόσμια ιστορία»)