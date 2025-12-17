Σε ρυθμούς συνεδρίου η ΝΔ - Πρώτο προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη για άμυνα και εξωτερική πολιτική

Τον προσυνεδριακό σχεδιασμό της οριστικοποιεί η Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, σε σύσκεψη στα κεντρικά γραφεία της οδού Πειραιώς υπό τον Γραμματέα, Κώστα Σκρέκα και με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων του Γενικού Διευθυντή του κόμματος, Γιάννη Σμυρλή επαναβεβαιώθηκε ότι το πρώτο Προσυνέδριο της ΝΔ θα λάβει χώρα στις 17 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο με θέμα την εξωτερική πολιτική, την άμυνα την ενέργεια.

Από την Πειραιώς επισημαίνουν ότι ένας από τους κύριους στόχους καθοδόν προς το Συνέδριο της 15ης Μαίου είναι η ανάδειξη του αναβαθμισμένου γεωπολιτικού αποτυπώματος της χώρας, ιδίως μετά και τα σημαντικά deals που καθιστούν την Ελλάδα κόμβο, αλλά και πάροχο ενεργειακής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Υψηλόβαθμος κομματικός αξιωματούχος τονίζει στο flash.gr ότι στο κυβερνών κόμμα σχεδιάζουν να κάνουν όσα περισσότερα προσυνέδρια «χωρουν» στους 5 επόμενους μήνες με στόχο να καλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερες περιφέρειες ανά την επικράτεια.