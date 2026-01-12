«Σελήνη του Χιονιού»: Πλησιάζει μια εκπληκτική ουράνια επίδειξη

Υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο στο να βλέπεις μια πανσέληνο στον νυχτερινό ουρανό. Ενώ κάποιοι θα τη συνδέσουν με μυθικούς θρύλους για λυκανθρώπους και άλλοι θα μιλήσουν για ιστορίες γυναικών που γεννούσαν τα μωρά τους χάρη στην βαρυτική έλξη της σελήνης, σε αυτό που συμφωνούν όλοι είναι ότι οι σεληνιακές φάσεις είναι πάντα άξιες προσοχής.

Η πανσέληνος του Φεβρουαρίου, που συχνά αναφέρεται ως «Φεγγάρι (ή Σελήνη) του Χιονιού»», είναι ένα σαγηνευτικό ουράνιο φαινόμενο που θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό στις αρχές Φεβρουαρίου του 2026. Αυτό το φεγγάρι έχει ιδιαίτερη σημασία για τους παρατηρητές των αστεριών και όσους γοητεύονται από τα μυστήρια του σύμπαντος.

Με βάση πληροφορίες από το Space.com, η πανσέληνος του Φεβρουαρίου θα φτάσει στο μέγιστο της φωταύγειάς της στις 00:09 π.μ. την 1η Φεβρουαρίου, όταν η τροχιά της σελήνης θα την τοποθετήσει ακριβώς απέναντι από τον ήλιο στον ουρανό της Γης, κάνοντάς την να φαίνεται πλήρως φωτισμένη από τη δική μας οπτική γωνία.

Η καλύτερη στιγμή για να ρίξουμε μια ματιά σε αυτή την σεληνιακή ομορφιά είναι αμέσως μετά τη δύση του ηλίου την 1η Φεβρουαρίου, όταν θα ανατείλει στα ανατολικά, κοντά στα αστέρια του αστερισμού του Καρκίνου. Αυτό το θέαμα θα μεγεθυνθεί από ένα φαινόμενο γνωστό ως «ψευδαίσθηση της σελήνης», όπου η σελήνη φαίνεται μεγαλύτερη κοντά στον ορίζοντα, χάρη στην εγγύτητά της με τα αντικείμενα στο προσκήνιο.



Επίσης, η ατμόσφαιρα της Γης μπορεί επίσης να δώσει στο «Φεγγάρι του Χιονιού» μια κίτρινη ή πορτοκαλί απόχρωση, καθώς τα μικρότερα μπλε μήκη κύματος φωτός που ανακλώνται από την επιφάνειά του σκεδάζονται κατά τη διάρκεια του παρατεταμένου ταξιδιού του μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης.

Η πανσέληνος του Φεβρουαρίου ονομάζεται συχνά «Σελήνη του Χιονιού», με σαφείς αναφορές στην έντονη χιονόπτωση που συχνά καλύπτει το έδαφος εκείνη την εποχή του χρόνου. Έχει επίσης ονομαστεί «Πεινασμένο Φεγγάρι» για να αντικατοπτρίζει την έλλειψη τροφής τους χειμερινούς μήνες, αλλά και ως «Φεγγάρι της Αρκούδας» από ορισμένες φυλές ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής για να σηματοδοτήσει την περίοδο που γεννιούνται τα μικρά αρκούδας. Σύμφωνα με το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς, είναι επίσης γνωστή ως «Σελήνη της Καταιγίδας» λόγω του ταραχώδους καιρού που περιστασιακά πλήττει το Βόρειο Ημισφαίριο τον μήνα Φεβρουάριο.