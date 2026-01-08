«Σφήνα» της Τουρκίας στο ενεργειακό ντεμαράζ της Αθήνας: Συνεργασία με θυγατρική της ExxonMobil

Να ισοσκελίσει το ενεργειακό προβάδισμα της Αθήνας που επιτεύχθηκε με τις συμφωνίες του Ζαππείου επιχειρεί η Άγκυρα, με τον υπουργό Ενέργειας της Τουρκίας να ανακοινώνει συμφωνία με θυγατρική εταιρεία της ExxonMobil για έρευνες φυσικού αερίου σε Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα.



Η Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου (TPAO) και η ESSO Exploration, θυγατρική της ExxonMobil, υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας για την εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.



Η συμφωνία καλύπτει νέες περιοχές εξερεύνησης και πιθανές διεθνείς περιοχές.



Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ δήλωσε ότι αυτή η συνεργασία θα συμβάλει στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Τουρκίας.



Η συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει νέες περιοχές εξερεύνησης στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο, θα καλύπτει επίσης και άλλες πιθανές διεθνείς περιοχές που θα συμφωνηθούν από κοινού.



Ο Γενικός Διευθυντής της TPAO, Τζεμ Ερντέμ, και ο Αντιπρόεδρος της ExxonMobil, Τζον Αρντιλ υπέγραψαν τη συμφωνία σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη.



Ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ , ο οποίος παρευρέθηκε στην τελετή , έκανε την ακόλουθη δήλωση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:



«Υπογράφηκε μνημόνιο συμφωνίας (MoU) μεταξύ της εθνικής μας εταιρείας πετρελαίου TPAO και της θυγατρικής της ExxonMobil, ESSO Exploration International Limited, το οποίο καλύπτει νέες περιοχές εξερεύνησης στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο, καθώς και άλλες πιθανές διεθνείς περιοχές που θα συμφωνηθούν αμοιβαία, στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Συνδυάζοντας τις τεχνικές μας δυνατότητες στην εξερεύνηση και τις γεωτρήσεις βαθέων υδάτων με τη διεθνή εμπειρία της ExxonMobil, στοχεύουμε να αυξήσουμε την επιχειρησιακή μας αποτελεσματικότητα και να ανοίξουμε το δρόμο για νέες ανακαλύψεις. Σύμφωνα με τον στόχο μας για μια ενεργειακά ανεξάρτητη Τουρκία, ενισχύουμε τη θεσμική μας ικανότητα μέσω διεθνών συνεργασιών και προχωράμε προς την κατεύθυνση της μετατροπής μας σε ενεργειακό κόμβο της περιοχής μας».