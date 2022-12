Πανευτυχής είναι η ηθοποιός Αντιγόνη Κουλουκάκου, η οποία αρραβωνιάστηκε με τον αγαπημένο της και το ανακοίνωσε η ίδια μέσω Instagram. H “Ιουλία” στη σειρά “Η Γη της Ελιάς” κρατά, συνήθως, την προσωπική της ζωής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, αποφάσισε να ανακοινώσει αυτά τα Χριστούγεννα μέσα από το προφίλ της στα social media πως επισημοποιεί τη σχέση της με τον σύντροφό της.

Στη φωτογραφία, που δημοσίευσε η Αντιγόνη Κουλουκάκου, ποζάρει για πρώτη φορά με τον αγαπημένο της και δείχνουν τις βέρες τους.

View this post on Instagram A post shared by Antigone Kouloukakos (@antigonekouloukakos)

Γράφει η Αντιγόνη Κουλουκάκου:

“Is All About Love

PER SEMPRE ♾️

Σε αγαπώ

Christmas, The most wonderful time of the year!

Οι άνθρωποι παντα τις γιορτές είναι χαρούμενοι, γενναιόδωροι, καλοσυνάτοι.. απο μικρή θυμάμαι όμως όλες τις ταινίες να μιλούν για το πνεύμα των Χριστουγέννων κ πως η αγάπη κάνει θαύματα.

Ποτέ μου δεν ονειρεύτηκα νυφικά, αλλά στα όνειρα μου ονειρευόμουν τον πατέρα του παιδιού μου κ άνδρα της ζωής μου.

Έχω μια οικογένεια που με κάνει ευτυχισμένη κ ευλογημένη καθημερινά κ στα δύσκολα κ στα εύκολα εδώ κ χρόνια.

Απτην άλλη είναι τόσο όμορφο να μπορείς να το νιώθεις κ να το λες ακόμα στον άνθρωπο σου

-όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανέναν κ μαζί αισθάνομαι ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα παντα- με την ίδια ανεμελιά κ αθωότητα που είχες κ όταν ήσουν παιδί κ ανακάλυπτες τον κόσμο για πρώτη φορά.

Είναι μαγικό.. τελικά ναι το πνεύμα των Χριστουγέννων υπάρχει κ η αγάπη είναι το θαύμα της ζωής.”

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις