Κόλιν Φάρελ: Ο 46χρονος ηθοποιός εθεάθη στη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς The Penguin και δεν τον αναγνώρισε κανείς.

Ο νέος ρόλος του Ιρλανδού ηθοποιού, είναι ο κακός της DC Comics, έναν ρόλο που έπαιξε για πρώτη φορά στην περσινή κινηματογραφική επιτυχία The Batman.

Στη σειρά ο Πιγκουίνος, είναι ένας μαφιόζος της Γκόθαμ Σίτι, γνωστός και ως Όσβαλντ Τσέστερφιλντ Κόμπλεποτ, είναι ένας από τους μόνιμους εχθρούς του Μπάτμαν.

Colin Farrell on the set of ‘The Penguin’ series, a spin-off of ‘The Batman’ Oz with his car March 6, 2023 #ColinFarrell #ThePenguin pic.twitter.com/CO66IN5wDb

Για τις ανάγκες του ρόλου του και να για να αποκτήσει τα επιπλέον κιλά, ο Κόλιν Φάρελ φοράει προσθετικά προσώπου που τον δείχνουν να έχει διπλοσάγονο και στίγματα στο δέρμα.

Colin Farrell staying in character as Oz in between takes, on the set of ‘The Penguin.’

(via: elderordonez1 on instagram) pic.twitter.com/yDSXHU3HP8

