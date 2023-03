Μπρουκ Σιλντς: Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο PEOPLE, η 57χρονη αποκάλυψε ότι η επίθεση συνέβη όταν ήταν 20 χρονών.

Η ηθοποιός εκείνη την εποχή προσπαθούσε να βρει δουλειά.

Ο δράστης ήταν ένα ισχυρό στέλεχος του Χόλιγουντ, που την είχε καλέσει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του για να κάνει ένα τηλεφώνημα για ταξί μετά το δείπνο, όπου ης επιτέθηκε.

«Έλεγα συνέχεια, «δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Γιατί ανέβηκα μαζί του; Δεν έπρεπε να είχα πιει εκείνο το ποτό στο δείπνο”», εξομολογείται η ηθοποιός.

«Ήταν πολύ εύκολο να αποστασιοποιηθώ, γιατί μέχρι τότε ήταν πια παρελθόν. Και επειδή ήταν μια επιλογή τύπου «πάλεψε ή φύγε». Η μάχη δεν ήταν επιλογή, οπότε απλά αφήνεις το σώμα σου. Δεν είσαι εκεί. Δεν συνέβη»», προσθέτει.

Σε ντοκιμαντέρ που θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Απριλίου στο Hulu με τίτλο «Brooke Shields: Pretty Baby», η ηθοποιός μιλάει για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε ως νεαρή ηθοποιός, ιδιαίτερα λόγω των σεξουαλικών ρόλων της σε ταινίες όπως το «Pretty Baby» και το «The Blue Lagoon».

Μέσα από το ντοκιμαντέρ, ελπίζει να εμπνεύσει και άλλους να μιλήσουν την αλήθεια τους και να μην αισθάνονται μόνοι.

«Κάνοντας το ντοκιμαντέρ, τα βλέπεις όλα μαζί και είναι θαύμα που επέζησα. Μου πήρε πολύ καιρό να το επεξεργαστώ. Τώρα είμαι πιο θυμωμένη από ό,τι μπορούσα να είμαι τότε. Αν φοβάσαι, τότε δικαίως φοβάσαι. Πρόκειται για τρομακτικές καταστάσεις. Δεν χρειάζεται να είναι βίαιες για να είναι τρομακτικές», λέει η ίδια στο People.

Brooke Shields Reveals She Was Sexually Assaulted 30 Years Ago: 'I Blamed Myself' https://t.co/z2P3BBMdmt pic.twitter.com/dDShMxigOl

— People (@people) March 15, 2023