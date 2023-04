Η pop star Ariana Grande, κατά την τελευταία της εμφάνιση στο Λονδίνο, έγινε αντικείμενο σχολίων στα social media, με αρκετούς θαυμαστές της να εκφράζουν την ανησυχία τους για το αδυνατισμένο σώμα και την υγεία της.

Μια νέα εμφάνιση στο Λονδίνο έκανε η διάσημη pop star Ariana Grande (Αριάνα Γκράντε), η οποία συμμετέχει στην κινηματογραφική διασκευή του δημοφιλούς μιούζικαλ “Wicked”, υποδυόμενη την Glinda.

Η γνωστή τραγουδίστρια συναντήθηκε με την συμπρωταγωνίστριά της Cynthia Erivo και μαζί παρευρέθηκαν στη συναυλία τού συμπρωταγωνιστή τους Jeff Goldblum στο Jazz Club του Ronnie Scott το βράδυ της Παρασκευής (07/04).

Η Ariana Grande φορούσε ένα μαύρο σύνολο, το οποίο συνδύασε με ένα φουσκωτό, μακρύ, ροζ μπουφάν, που έκλεψε την παράσταση, ενώ από κάτω έβαλε λευκές μπότες.

Μολονότι η Ariana Grande ήταν εντυπωσιακή, το βλέμμα των θαυμαστών της έπεσε πάνω στο εμφανώς αδυνατισμένο σώμα της και, ειδικότερα, στους ώμους και τον λαιμό της.

Οι funs της 29χρονης pop star εξέφρασαν στα social media την ανησυχία τους για την υγεία της και την εμφάνισή της, αναφέροντας πως προβληματίζονται για το πόσο αδύνατο φαίνεται το σώμα της.

“Δεν αναγνωρίζω πια την Ariana, φαίνεται τόσο διαφορετική”, “Ανησυχώ πολύ για την Ariana”, “Ελπίζω να είναι υγιής” σχολίασαν κάποιοι θαυμαστές της.

Άλλη μερίδα θαυμαστών της έσπευσαν να την υπερασπιστούν, υποστηρίζοντας πως η Ariana Grande ήταν πάντοτε αδύνατη, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της από προηγούμενες εμφανίσεις.

Ariana Grande has always been skinny and petite. Her weight has always fluctuated but she’s always more on the skinny side.

Also if y’all were truly concerned for her health than y’all wouldn’t be laughing and making jokes out of it.

She’s also 29 now. pic.twitter.com/JMIObOkiXx

— ᏒΛIП | ᵖᵒˢⁱᵗⁱᵒⁿˢ ❀ (@itsyaboyari__) April 10, 2023