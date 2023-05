Scorsese και Dicaprio συνεργάζονται ξανά – Δείτε το καθηλωτικό trailer από το Killers of the Flower Moon Μετά από 6 χρόνια διαπραγματεύσεων, Martin Scorsese και Leonardo DiCaprio συνεργάζονται ξανά. Το «Killers of the Flower Moon» έρχεται στις 6 Οκτωβρίου μέσω Apple TV. Η επίσημη πρεμιέρα γίνεται στο Φεστιβάλ των Καννών.