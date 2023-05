Τίνα Τέρνερ: Ο Τζο Μπάιντεν και ο Μπιλ Κλίντον, ο Μικ Τζάγκερ, η Όπρα Γουίνφρεϊ, Στίβεν Κινγκ είναι ανάμεσα στους μεγάλους θαυμαστές της μεγάλης τραγουδίστριας, που πέθανε σε ηλικία 83 ετών.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γεμίσει με μηνύματα, στα οποία κυριαρχεί ο θαυμασμός και η ευγνωμοσύνη στη «βασίλισσα του Rock ‘n’ Roll» που με την αξέχαστη φωνή της και την πληθωρική της παρουσία σημάδεψε την παγκόσμια μουσική με μια καριέρα πάνω από 50 ετών.

«Είμαι τόσο λυπημένος για τον θάνατο της υπέροχης φίλης μου» έγραψε στο Twitter ο Μικ Τζάγκερ, που είχε μοιραστεί πολλές φορές τη σκηνή μαζί της.

«Ήταν πραγματικά μια εξαιρετικά ταλαντούχα ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια. Ήταν εμπνευσμένη, ζεστή, αστεία και γενναιόδωρη. Με βοήθησε τόσο πολύ όταν ήμουν νέος και δεν θα την ξεχάσω ποτέ» ανέφερε.

I’m so saddened by the passing of my wonderful friend Tina Turner. She was truly an enormously talented performer and singer. She was inspiring, warm, funny and generous. She helped me so much when I was young and I will never forget her. pic.twitter.com/TkG5VrdxXO

«Θα σε δω στον ουρανό απόψε…» σημειώνει ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό στο Twitter του Ντέιβιντ Μπόουι, τον οποίο συνεχίζει να διαχειρίζεται η οικογένειά του μετά τον θάνατο του αξέχαστου καλλιτέχνη το 2016.

«Η Τίνα, μια απίστευτη γυναίκα, μια γνήσια τραγουδίστρια, ένα μοναδικό ταλέντο, είναι τιμή μου που τη γνώρισα» έγραψε ο γνωστός τραγουδιστής Τομ Τζόουνς.

«Ξεκίνησα ως θαυμάστρια της Τίνα Τέρνερ, στη συνέχεια σαν groupie, την ακολουθούσα από εκπομπή σε εκπομπή σε όλη τη χώρα και μετά, τελικά, γίναμε πραγματικοί φίλοι. Είναι η παντοτινή θεά μας του rock ‘n’ roll που περιείχε ένα μεγαλείο εσωτερικής δύναμης που αυξήθηκε σε όλη της τη ζωή. Ήταν πρότυπο όχι μόνο για μένα αλλά και για τον κόσμο. Ενθάρρυνε ένα μέρος μου που δεν ήξερα ότι υπήρχε» έγραψε σε μια μακροσκελή της ανάρτηση στο Instagram η δημοσιογράφος και ηθοποιός Όπρα Γουίνφρεϊ.

«Μόλις διεκδίκησε την ελευθερία της από χρόνια ενδοοικογενειακής κακοποίησης, η ζωή της έγινε μια έκκληση για θρίαμβο. Είμαι ευγνώμων για το θάρρος της, που μας έδειξε πώς μοιάζει η νίκη φορώντας Manolo’s και μια δερμάτινη μίνι φούστα. Κάποτε μοιράστηκε μαζί μου ότι όταν έρθει η ώρα της να φύγει από αυτή τη γη, δεν θα φοβόταν, αλλά θα ήταν ενθουσιασμένη και περίεργη. Γιατί είχε μάθει πώς να ΖΕΙ περιτριγυρισμένη από τον αγαπημένο της σύζυγο, Έρβιν, και φίλους. Είμαι καλύτερη γυναίκα, καλύτερος άνθρωπος, γιατί η ζωή της άγγιξε τη δική μου. Ήταν όντως η καλύτερη».

«Η Τίνα Τέρνερ ήταν ένα είδωλο, την οποία αγαπήσαμε για τη φωνή της, τον χορό της και το πνεύμα της. Καθώς την τιμούμε, ας σκεφτούμε επίσης την ανθεκτικότητά της και ας σκεφτούμε όλο το μεγαλείο που μπορεί να ακολουθήσει τις πιο σκοτεινές μέρες μας. Ευχαριστούμε που μοιράστηκες τα δώρα σου μαζί μας, Τίνα. Είσαι η καλύτερη» τόνισε από την πλευρά του ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός, βραβευμένος με Όσκαρ, Φόρεστ Γουίτακερ.

Tina Turner was an icon, whom we loved for her voice, her dancing, and her spirit. As we honor her, let’s also reflect on her resilience, and think about all the greatness that can follow our darkest days. Thank you for sharing your gifts with us, Tina. You’re simply the best. pic.twitter.com/CZyaItp4Cb

«Αναπαύσου στη Δύναμη» ήταν το σύντομο αντίο από τον πρωταγωνιστή των ταινιών Star Wars Μαρκ Χάμιλ.

«Τίνα Τέρνερ: Απλώς η καλύτερη» ανέβασε στο Twitter ο διάσημος Αμερικανός συγγραφέας Στίβεν Κινγκ.

Το αντίο του Τζο Μπάιντεν

«Εκτός από το ότι ήταν ένα ταλέντο που άλλαξε για πάντα την αμερικανική μουσική, η προσωπική δύναμη της Tina ήταν αξιοσημείωτη. Ξεπερνώντας τις αντιξοότητες, ακόμη και την κακοποίηση, έχτισε μια πολύχρονη καριέρα, καθώς και μια ζωή και κληρονομιά που ήταν εξ ολοκλήρου δικές της» έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του «για τη γυναίκα που συμφωνούν ότι ήταν “απλά η καλύτερη”.

Before she was the Queen of Rock and Roll, Tina Turner was a farmer’s daughter in Tennessee. As a child, she sang in the church choir before becoming one of the most successful recording artists of all time.

In addition to being a once-in-a-generation talent that changed…

— President Biden (@POTUS) May 24, 2023