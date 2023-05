«H Μερβέ Ντιζντάρ για την ταινία “Ξερά χόρτα” κερδίζει το βραβείο της Καλύτερης Ηθοποιού για την ερμηνεία της». Ξαφνιασμένη και συγκινημένη η Τουρκάλα ηθοποιός θριάμβευσε στο 76o Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της, το αφιέρωσε σε όλες τις γυναίκες, οι οποίες παλεύουν με τις δυσκολίες στις ζωές τους, ενώ δεν παρέλειψε να στείλει το μήνυμά της για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Τουρκία.

«Ο χαρακτήρας της Νουράι, την οποίαν υποδύομαι, είναι μια γυναίκα που παλεύει για τις πεποιθήσεις και την ίδια την ύπαρξή της και αυτό το πληρώνει ακριβά. Αναγκάστηκα να δουλέψω επί μακρόν, προκειμένου να καταφέρω να γνωρίσω τη Νουράι και να την καταλάβω.

Δυστυχώς όμως, το να είσαι γυναίκα στη γεωγραφική περιοχή όπου εγώ κατοικώ, απαιτεί το να μοιράζεσαι κι εσύ τα συναισθήματα της Νουράι, και από την πρώτη ημέρα που έρχεσαι στον κόσμο.

Επειδή ο στόχος μου ήταν να ενισχύσω τον αγώνα της Νουράι καθώς και των γυναικών όπως αυτή, το βραβείο που κέρδισα στις Κάννες το αφιερώνω σε όλα τα πνεύματα που δεν σκύβουν το κεφάλι και αγωνίζονται και προσδοκούν να ζήσουν καλύτερες ημέρες στην Τουρκία» είπε χαρακτηριστικά η Ντιζντάρ στη νικητήρια ομιλία της, στηλιτεύοντας την καταπίεση που υφίστανται οι γυναίκες στη χώρα της και ξέσπασε πολιτική αντιπαράθεση.

Η αντίδραση από το κόμμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν άμεση. Ο Εμρέ Τζεμίλ Αϊβαλί, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του AKP, εμφανίστηκε ενοχλημένος και μάλιστα δεν δίστασε να τη χαρακτηρίσει «σκλάβα της Δύσης» και «κομπλεξική» ενώ άφησε αιχμές και για συσχέτισή της με το PPK.

«Ορίστε άλλη μια σκλάβα που έχασε η Δύση. Το βραβείο, το οποίο κέρδισε, το χρωστά όχι στην υποκριτική της, αλλά στη διπροσωπία και την ασέβεια που δείχνει με το μεγάλο στόμα της εις βάρος της πατρίδας της. Είναι τόσο τιποτένια, που έτρεμαν τα χέρια της όταν διάβαζε αυτό που κάποιοι άλλοι της είχαν δώσει. Είναι τόσο κομπλεξική, ώστε να παραδίδει την Τουρκία στη νοοτροπία που κρατά υπόδουλη την ίδιαν, σαν σκλάβα σε ανθρώπους του PKK, οι οποίοι ζουν σε παλάτια στη Γαλλία» ανέφερε έξαλλος.

Ο αντίπαλος του Ερντογάν, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, αντιθέτως έσπευσε να συγχαρεί την Ντιζντάρ, κάνοντας λόγο για «δώρο της Δημοκρατίας».

«Συγχαίρω από καρδιάς τη Μερβέ Ντιζντάρ, που κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στο φεστιβάλ των Καννών. Σήμερα, θα προσφέρουμε το δώρο της Δημοκρατίας σε “όλα τα αγωνιζόμενα πνεύματα, τα οποία περιμένουν να ζήσουν τις καλές ημέρες που τους αξίζουν στην Τουρκία”».

Cannes Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Merve Dizdar’ı yürekten kutluyorum. “Türkiye’de hakkettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara” bugün hep birlikte demokrasiyi armağan edeceğiz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 27, 2023

Ποια είναι η Μερβέ Ντιζντάρ

Η ηθοποιός, που προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό της Τουρκίας, γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1986.

Σπούδασε υποκριτική στη σχολή Καλών Τεχνών του πανεπιστημίου Onsekiz Mart, στο Τσανάκαλε και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές ηθοποιίας.

Έχει συμμετάσχει τόσο σε θεατρικές και κινηματογραφικές, όσο και σε τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ άλλων στις «The Innocents», «The Life and Movies of Erşan Kuneri», «Snow and the Bear», «Ömer» και «War of the Eltis».

Μάλιστα, η τελευταία («War of the Eltis») από τον Απρίλιο του 2021 είναι η 22η ταινία με τις περισσότερες προβολές όλων των εποχών στην Τουρκία, σύμφωνα με το Box Office Türkiye.

Στην Ελλάδα είναι γνωστή από την εμφάνισή της στη σειρά «Ο Γιατρός – Η ιστορία ενός θαύματος», που προβλήθηκε πριν από τρία χρόνια.

«Γίνομαι “ένα” με τον εκάστοτε χαρακτήρα που υποδύομαι, σε βαθμό που η ύπαρξή μου να μην ξεχωρίζει από την ηρωίδα. Σε μια παραγωγή, συνέλαβα τον εαυτό μου να φέρεται ακριβώς όπως ο ρόλος της καταθλιπτικής την οποίαν υποδυόμουν. Νομίζω όμως, ότι η ικανότητα της ενσυναίσθησης είναι το στοιχείο που κάνει έναν πραγματικό ηθοποιό να ξεχωρίζει», εξομολογήθηκε η ίδια σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου, που κέρδισε η Ντιζντάρ στις Κάννες, έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά από πολλές διακρίσεις της.

Μεταξύ άλλων, έχει κερδίσει δύο φορές το βραβείο της Καλύτερης Ηθοποιού στην Τουρκία. Το ένα για την ερμηνεία της στην ταινία «Kar ve Ayı», στο 59ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αττάλειας) και το άλλο για τον ρόλο της στη σειρά «Masumlar Apartmani», στα Golden Butterfly Awards.

Σε ό,τι αφορά στην προσωπική ζωή της, η Μερβέ Ντιζντάρ είναι διαζευγμένη. Το 2018 είχε παντρευτεί τον Γκιουρχάν Αλτούντανσαρ, ο οποίος είναι επίσης ηθοποιός. Ωστόσο, πήρε διαζύγιο ύστερα από τρία χρόνια, με την ίδια να απευθύνει έκκληση στα τουρκικά Μέσα να μην επινοούν εκ του πονηρού ιστορίες για τον γάμο της και να μην ανακυκλώνουν ανυπόστατες φήμες.

