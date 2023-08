Lana Del Rey: Η καλλιτέχνιδα πραγματοποίησε συναυλία στο Μεξικό στις 15 Αυγούστου.

Η βραδιά είχε όμως ένα απρόοπτο. Όπως φαίνεται στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, ξαφνικά οι θεατές άρχισαν να πέφτουν σε μορφή ντόμινο σαν να τους χτύπησε ωστικό κύμα.

Several fans at Lana Del Rey’s show in Mexico got knocked over due to a ‘domino effect’ wave in the audience. pic.twitter.com/nPbnQgRrnu

