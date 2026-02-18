Συγκινεί η μητέρα του Παντελή Παντελίδη: «Εγώ είμαι εδώ… και περιμένω να γυρίσεις»

Ήταν ξημερώματα της 18ης Φεβρουαρίου 2016 όταν το νήμα τη ζωής του Παντελή Παντελίδη κοβόταν απότομα και βίαια στη γέφυρα που οδηγεί Παντελή Παντελίδη από το πρώην Ανατολικό Αεροδρόμιο της Αθήνας προς τη λεωφόρο Βουλιαγμένης…

Έχουν περάσει δέκα χρόνια από τότε και η οικογένειά του, που ποτέ δεν τον ξέχασε, τίμησε τη μνήμη του αδικοχαμένου τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 32 χρόνων…

φωτογραφία Instagram

«Σε περιμένω»

Με ένα συγκινητικό μήνυμα που ανάρτησε στο social media, η μητέρα του Παντελή, Αθηνά Παντελίδου, έδειξε το πόσο βαθιά συνεχίζει να πονάει από αυτή την απώλεια, αφού δέκα χρόνια μετά τη πληγή της παραμένει ακόμα ανοιχτή. Συγκεκριμένα δημοσίευσε μια φωτογραφία του παιδιού της και έγραψε χαρακτηριστικά: «Εγώ είμαι εδώ… και περιμένω να γυρίσεις».

«Λείπεις πιο πολύ από ποτέ»

Ο αδερφός του Παντελίδη, Κωνσταντίνος, αφού ευχαρίστησε μέσω Instagram τον κόσμο που συνεχίζει να τον αγαπά, είπε πόσο πολύ του λείπει σε όλη την οικογένεια. «Όσες ημέρες, μήνες, χρόνια και αν περάσουν, εσύ θα λείπεις πιο πολύ από ποτέ. Λείπει πολύ ο Παντελίδης, αλλά εμάς μας λείπει ο Παντελής. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από όλη μας την οικογένεια σε όλο τον κόσμο που δεν σταμάτησε στιγμή να τον λατρεύει».

Εκτός από την οικογένειά του όμως, δεν τον ξεχνά ούτε ο κόσμος που συνεχίζει να ακούει και να αγαπά τα τραγούδια που άφησε ο καλλιτέχνης πίσω στο στο σύντομο αυτό πέρασμά του από τη ζωή…