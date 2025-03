Σιγουριά και ασφάλεια με τα τιμολόγια Protergia

Για 10ο μήνα σταθερό το πράσινο τιμολόγιο Value Special στα 0,159 €/ ΚWh. Παράλληλα σταθερό τιμολόγιο Value Secure 12M στα 0,099 €/ ΚWh και κυμαινόμενο τιμολόγιο Value Swift on time στα 0,09093 €/ ΚWh.