Σιλβέστερ Σταλόνε: Εκπληκτική ομοιότητα με τον ηθοποιό που τον υποδύεται στο «I Play Rocky»

O βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης του «Green Book» Πίτερ Φαρέλι ξεκίνησε τα γυρίσματα της νέας του ταινίας «I Play Rocky», εμπνευσμένης από την απίστευτη ιστορία του Σιλβέστερ Σταλόνε και το πώς κατάφερε να γυρίσει το θρυλικό «Rocky» του 1976.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του ανερχόμενου Σταλόνε βρίσκεται ο 'Αντονι Ιπόλιτο, ο οποίος υποδύθηκε τον Αλ Πατσίνο στην μίνι σειρά της Paramount «The Offer». Τα πρώτα στιγμιότυπα από τα γυρίσματα έχουν ήδη κυκλοφορήσει, τονίζοντας την εκπληκτική ομοιότητα του πρωταγωνιστή με τον νεαρό Σταλόνε.

Το σενάριο, δια χειρός Πίτερ Γκαμπλ, ακολουθεί «έναν άγνωστο ηθοποιό με μερική παράλυση στο πρόσωπο και πρόβλημα στην ομιλία, ο οποίος έχει γράψει ένα σενάριο και αρνείται πεισματικά τις δελεαστικές προτάσεις μεγάλων στούντιο γιατί θέλει να έχει ο ίδιος τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Aπορρίπτοντας μια προσφορά για χρήματα που θα του άλλαζαν τη ζωή εργάζεται για ψίχουλα προκειμένου να γυριστεί η ταινία, με τον ίδιο ως πρωταγωνιστή».

Το φιλμ ήταν η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του 1976 αποσπώντας 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κερδίζοντας το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας. Το καστ του «I Play Rocky», συμπληρώνουν οι 'Αννα Σοφία Ρομπ, Ματ Ντίλον, Στέφαν Τζέιμς, Πι Τζέι Μπερn και Τζέι Ντουπλάς.