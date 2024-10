Σίρλεϊ Μακ Λέιν: Κατονομάζει τον διάσημο ηθοποιό του Χόλιγουντ που απέρριψε την σεξουαλική της πρόταση

Η 90χρονη ηθοποιός μόλις κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά της «The Wall Of Life: Pictures And Stories From This Marvelous Lifetime».