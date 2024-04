Για επτά συναπτά έτη, οι Φινλανδοί ψηφίζονται ως οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στο κόσμο. Σε μία χώρα όπου οι χειμώνες είναι ατελείωτοι και ο ήλιος δύει πολύ νωρίς, η ευτυχία των Φινλανδών ακμάζει. Κι αυτό σίγουρα τυχαίο δεν το λες...

Η μυστική συνταγή λοιπόν που παίζει καθοριστικό ρόλο στην ευημερία των Φινλανδών και στην ικανότητα να διατηρούν μια τόσο θετική και ανθεκτική νοοτροπία κρύβεται στο «Sisu».

Το Sisu είναι μια έννοια και ένας τρόπος ζωής που είναι συνυφασμένος με τη φινλανδική κουλτούρα για περισσότερα από 500 χρόνια. Η λέξη δεν έχει κυριολεκτική μετάφραση και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αναφέρεται σε μια σειρά πραγμάτων και συμπεριφορών που αποτελούν μέρος της θετικής νοοτροπίας, της επιτυχίας και της ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο This is Finland, ο όρος άρχισε να εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο τη δεκαετία του 1940, όταν ένα άρθρο των New York Times προσπάθησε να εξηγήσει τι ήταν το Sisu και γιατί είχε γίνει η βάση πάνω στην οποία οι Φινλανδοί έχτισαν τη ζωή τους. Το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ λέει ότι η επιτυχία και η ευτυχία πάνε χέρι-χέρι και ότι μπορούμε να επιτύχουμε και τα δύο μέσω καλών συνηθειών και της σωστής συμπεριφοράς.

«Ετυμολογικά, το "sisu" προέρχεται από μια φινλανδική ρίζα που σημαίνει "εσωτερικό" ή "μέσα". Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους μερικές φορές μεταφράζεται ως εσωτερική δύναμη», λέει το This is Finland, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό και μπορεί να γίνει φιλοσοφία ζωής.

Ο ιστότοπος της Sisu Farms αναφέρει ότι στο Sisu περιλαμβάνονται διάφορα βασικά στοιχεία όπως η δύναμη της θέλησης, η αποφασιστικότητα, η επιμονή και η λογική δράση μπροστά στις αντιξοότητες. «Το Sisu δεν είναι το στιγμιαίο θάρρος, αλλά η ικανότητα να διατηρείς αυτό το θάρρος. Το Sisu είναι η ιδιότητα που τους επιτρέπει να πατούν στα πόδια τους, να προχωρούν και να μαθαίνουν κάτι από προηγούμενες αποτυχίες», προσθέτει ο ιστότοπος.

Είναι ένας όρος που μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορους τομείς της ζωής. Το Sisu, για παράδειγμα, βοηθά τους ανθρώπους να έχουν θάρρος, να παραμένουν ήρεμοι και να επιμένουν όταν υπάρχουν προβλήματα στη δουλειά, να βλέπουν τα λάθη ως ευκαιρίες για μάθηση και ανάπτυξη και όχι ως δικαιολογίες για να τα παρατήσουν, ή να αγωνίζονται για να σώσουν μια σχέση που αξίζει τον κόπο.

Ο όρος επιδιώκει να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής, των σχέσεων και της εργασίας και ότι μπορούν να τις ξεπεράσουν με επιμονή και αποφασιστικότητα. Πρόκειται για την αξιοποίηση στο έπακρο της δύναμης της θέλησης, ώστε να αποφεύγεται η εγκατάλειψη ή η υποχώρηση με το πρώτο σημάδι προβλήματος