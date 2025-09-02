Σκηνές αγωνίας στη Λήμνο: Ιερέας κατέρρευσε σε εστιατόριο - Τον επανέφεραν στη ζωή με ΚΑΡΠΑ

Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (2/9) στο κέντρο της Μύρινας Λήμνου, όταν ένας ηλικιωμένος συνταξιούχος ιερέας, ο Πατέρας Άγγελος από τον Άγιο Ευστράτιο, υπέστη καρδιακό επεισόδιο ενώ βρισκόταν σε γνωστό εστιατόριο της περιοχής.

Για λίγα λεπτά, ο χρόνος «πάγωσε». Ωστόσο, ένας παρευρισκόμενος πολίτης δεν έχασε την ψυχραιμία του και, γνωρίζοντας πρώτες βοήθειες, έσπευσε να προσφέρει ΚΑΡΠΑ (καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση), σώζοντας ουσιαστικά τη ζωή του ιερέα. Η έγκαιρη παρέμβασή του αποδείχθηκε σωτήρια, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Τον επανέφεραν στη ζωή με ΚΑΡΠΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Limnoslive.gr πρόκειται για τον Γιάννη Κάββουρα, Πρόεδρο του χωριού Βάρος στη Λήμνο, ο οποίος χάρη στην εκπαίδευσή του στις πρώτες βοήθειες, ενήργησε ακαριαία εφαρμόζοντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Με ηρεμία και αποφασιστικότητα, κατάφερε να κρατήσει τον Πατέρα Άγγελο στη ζωή μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η συμβολή του ιδιοκτήτη του εστιατορίου, ο οποίος διατήρησε την ψυχραιμία του παρείχε άμεση βοήθεια και διευκόλυνε τη διαδικασία παρέμβασης. Παράλληλα, φαρμακοποιός από παρακείμενο φαρμακείο έσπευσε στον χώρο, φέροντας τα απαραίτητα μέσα και ενισχύοντας την υποστήριξη προς τον ασθενή.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε σε σύντομο χρόνο, παρέλαβε τον Πάτερ Άγγελο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Λήμνου, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται υπό παρακολούθηση.