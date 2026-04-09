Σκληρή απάντηση Δούκα στη Μενδώνη: «Η Υπουργός Πολιτισμού έχει επιλεκτική μνήμη»

Στην αντεπίθεση πέρασε ο δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, απαντώντας στις επικρίσεις που δέχθηκε από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με την ανάπλαση της Βασιλίσσης Όλγας.

Η υπουργός είχε υποστηρίξει ότι ο δήμαρχος όχι μόνο διαφωνούσε με το έργο, αλλά είχε κινηθεί και εναντίον του.

«Επιλεκτική μνήμη» καταλογίζει ο Δούκας

Σε ανάρτησή του, ο Χάρης Δούκας έκανε λόγο για «επιλεκτική μνήμη» από πλευράς της υπουργού Πολιτισμού, τονίζοντας ότι παραβλέπει βασικά στοιχεία του αρχικού σχεδιασμού.

Όπως σημείωσε, το αρχικό πλάνο της προηγούμενης δημοτικής αρχής προέβλεπε τη μετατροπή της Βασιλίσσης Όλγας σε πεζόδρομο.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι τόσο η απαίτηση των πολιτών όσο και η προγραμματική δέσμευση της δημοτικής αρχής ήταν διαφορετική: η δημιουργία ενός πολυτροπικού δρόμου ήπιας κυκλοφορίας, με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας και τη μείωση της ταλαιπωρίας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, αυτός ο σχεδιασμός υλοποιήθηκε τελικά.