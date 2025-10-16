Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Κώστας Καρβέλης, ιστορικό στέλεχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ

Στο πένθος έχουν βυθιστεί οι συντοπίτες του Κώστα Καρβέλη στην Αγία Τριάδα Ευρυτανίας, αυτοδιοικητικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ επί σειρά ετών.





Ο 77χρονος ανασύρθηκε νεκρός από χαράδρα όπου κατέληξε το τζιπ με το οποίο πήγαινε το πρωί της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου, για κυνήγι.

Σύμφωνα με το ilamia, στο σημείο όπου συνέβη το δυστύχημα, προς την περιοχή της Αγίας Παρασκευής, δεν είχε ξημερώσει, ενώ επικρατούσε και πυκνή ομίχλη, που περιόριζε αισθητά την ορατότητα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα ξέφυγε από την πορεία του και βρέθηκε αρκετές δεκάδες μέτρα στο γκρεμό.

Ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του και αν και τραυματισμένος ειδοποίησε για βοήθεια.



Επί τόπου έφτασαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες από Φουρνά και Καρπενήσι και με δυσκολία κατάφεραν να προσεγγίσουν το αναποδογυρισμένο όχημα. Μάλιστα, αρχικά είχε ειδοποιηθεί και η 7η ΕΜΑΚ για συνδρομή με την ορειβατική της ομάδα, που τελικά δεν χρειάστηκε να επέμβει.

Ilamia.gr

Οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν χωρίς τις αισθήσεις του τον Κώστα Καρβέλη, ο θάνατός του οποίου διαπιστώθηκε λίγο αργότερα από τους γιατρούς.