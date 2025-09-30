Σοκ στη Λαμία: Νεαρός επιδειξίας άρχισε να αυνανίζεται μέσα σε λεωφορείο

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη αργά το απόγευμα της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου 2025 σε αστικό λεωφορείο που κινείτο στην περιοχή της Λαμίας.

Ένας νεαρός Ρομά, ο οποίος επέβαινε στο λεωφορείο με προορισμό την Ανθήλη, έβγαλε τα γεννητικά του όργανα σε κοινή θέα και ξεκίνησε να αυνανίζεται μπροστά στα έντρομα μάτια των επιβατών, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν γυναίκες μεγάλης ηλικίας, αλλά και μαθητές.

«Ξαφνικά άκουσα μια γυναίκα να ουρλιάζει. Και αμέσως ακόμη μία έτρεξε προς εμένα να με ενημερώσει για τον επιδειξία», λέει στο LamiaReport ο οδηγός του λεωφορείου που δεν μπορούσε να πιστέψει τι συνέβαινε.



Πρώτη κίνησή του ήταν να πάρει και να ειδοποιήσει το «100», ενώ μείωσε την ταχύτητα του λεωφορείου προκειμένου να προλάβει να φτάσει η αστυνομία.

Έφυγαν βρίζοντας και εκτοξεύοντας απειλές

Τότε, τόσο ο νεαρός επιδειξίας, όσο και άλλοι δύο νεαροί Ρομά που ήταν παρέα του, ξεκίνησαν να του φωνάζουν, ενώ με την ευκαιρία που άνοιξε την πόρτα να κατεβεί ένας άλλος επιβάτης που είχε φτάσει στη στάση του, πήδηξαν και εκείνοι έξω από το λεωφορείο και εξαφανίστηκαν στο χωριό. Μάλιστα έφυγαν βρίζοντας και εκτοξεύοντας απειλές.



«Πραγματικά είναι από τις στιγμές που δεν ξέρεις τι να κάνεις. Η πρόθεση μου ήταν να τους παραδώσω στην αστυνομία, όμως υπήρχε κίνδυνος να χτυπήσουν κάποιον από τους επιβάτες και να σπάσουν τα τζάμια ώστε να πηδήξουν έξω, καθώς είχαν ακούσει ότι πήρα την αστυνομία», δήλωσε ο οδηγός που δεν μπορεί ακόμη να πιστέψει όσα έζησε.



Όπως περιέγραψε επρόκειτο για τρεις καλοντυμένους και ευπαρουσίαστους νεαρούς, που δε σου πήγαινε στο μυαλό ότι μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. «Ούτε μεθυσμένοι, ήταν ούτε τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω πως μπορεί ένας νέος άνθρωπος να κάνει μια τέτοια πράξη απέναντι σε ανθρώπους που θα μπορούσε να είναι μεγαλύτεροι και από τη μάνα του», προσθέτει.



Για το περιστατικό εκτός από την αστυνομία, ο οδηγός ενημέρωσε και τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ Νίκο Γούλα, ο οποίος το πρωί της Τετάρτης θα βρίσκεται στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας για τα περαιτέρω.



Στην Ανθήλη έφτασαν γρήγορα αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, οι οποίοι και ενήργησαν αναζητήσεις με αρνητικό αποτέλεσμα, καθώς τόσο ο επιδειξίας, όσο και οι φίλοι του φρόντισαν να εξαφανιστούν με το που κατέβηκαν από το αστικό.