Σοκ στη Σουηδία: Η υπουργός Υγείας κατέρρευσε live σε συνέντευξη Τύπου - Δείτε το βίντεο

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Σουηδία σήμερα Τρίτη (9/9), όταν η υπουργός υγείας της χώρας, Ελίζαμπετ Λαν, κατέρρευσε σε live μετάδοση στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, κατά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της.

Η Λαν, από το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα, πλαισιωνόταν από τον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον και άλλους αξιωματούχους όταν λιποθύμησε ξαφνικά, χτυπώντας το κεφάλι της στο βήμα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

JUST IN: Swedish Health Minister Elisabet Lann collapses at press conference pic.twitter.com/zhviF4kCYQ — BNO News Live (@BNODesk) September 9, 2025

Η επικεφαλής του κόμματος Έμπα Μπους και άλλοι αξιωματούχοι παρενέβησαν γρήγορα για να βοηθήσουν την υπουργό, η οποία έλαβε τις πρώτες βοήθειες από προσωπικό ασφαλείας πριν οδηγηθεί έξω από την αίθουσα.

Σύμφωνα με το bnonews.com, η Λαν επέστρεψε στην αίθουσα λίγο αργότερα, λέγοντας: «Αυτή δεν ήταν ακριβώς μια συνηθισμένη Τρίτη, και αυτό μπορεί να συμβεί όταν έχεις πτώση του σακχάρου στο αίμα».

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν η Λαν χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη, αν και δεν φαινόταν να είναι τραυματισμένη. Πάντως, η συνέντευξη Τύπου ακυρώθηκε.

«Φαινόταν πολύ άσχημα. Έπεσε ακριβώς μπροστά μου», δήλωσε ένας δημοσιογράφος του DN.

Η Λαν, δημοτική σύμβουλος στο Γκέτεμποργκ, ανακοινώθηκε ως υπουργός Υγείας την Τρίτη, μετά την αιφνίδια παραίτηση του προκατόχου της, Άκο Άνκαρμπεργκ Γιόχανσον, την αμέσως προηγούμενη ημέρα.