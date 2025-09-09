Σοκ στη Σουηδία: Η υπουργός Υγείας κατέρρευσε live σε συνέντευξη Τύπου - Δείτε το βίντεο
Το περιστατικό συνέβη κατά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της νέας υπουργού Υγείας, Ελίζαμπετ Λαν.
Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Σουηδία σήμερα Τρίτη (9/9), όταν η υπουργός υγείας της χώρας, Ελίζαμπετ Λαν, κατέρρευσε σε live μετάδοση στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, κατά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της.
Η Λαν, από το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα, πλαισιωνόταν από τον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον και άλλους αξιωματούχους όταν λιποθύμησε ξαφνικά, χτυπώντας το κεφάλι της στο βήμα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
Η επικεφαλής του κόμματος Έμπα Μπους και άλλοι αξιωματούχοι παρενέβησαν γρήγορα για να βοηθήσουν την υπουργό, η οποία έλαβε τις πρώτες βοήθειες από προσωπικό ασφαλείας πριν οδηγηθεί έξω από την αίθουσα.
Σύμφωνα με το bnonews.com, η Λαν επέστρεψε στην αίθουσα λίγο αργότερα, λέγοντας: «Αυτή δεν ήταν ακριβώς μια συνηθισμένη Τρίτη, και αυτό μπορεί να συμβεί όταν έχεις πτώση του σακχάρου στο αίμα».
Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν η Λαν χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη, αν και δεν φαινόταν να είναι τραυματισμένη. Πάντως, η συνέντευξη Τύπου ακυρώθηκε.
«Φαινόταν πολύ άσχημα. Έπεσε ακριβώς μπροστά μου», δήλωσε ένας δημοσιογράφος του DN.
Η Λαν, δημοτική σύμβουλος στο Γκέτεμποργκ, ανακοινώθηκε ως υπουργός Υγείας την Τρίτη, μετά την αιφνίδια παραίτηση του προκατόχου της, Άκο Άνκαρμπεργκ Γιόχανσον, την αμέσως προηγούμενη ημέρα.