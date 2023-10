Σοκαριστικές εικόνες: Έποικοι πυρπολούν σπίτια Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

Εικόνες αγριότητας μεταδίδουν λογαριασμοί Αράβων στο X όπου φαίνοντα σπίτια Παλαιστινίων σε χωριά της Δυτικής Όχθης να έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με τους Άραβες που αναπαράγουν αυτές τις εικόνες στα social media πρόκειται για επιθέσεις ισραηλινών εποίκων που εισβάλλουν στα Παλαιστινιακά χωριά - πολλές φορές υπό την προστασία του ισραηλινού στρατού - και καταστρέφουν περιουσίες Παλαιστινίων.

Masafer Yatta, Hebron |



Israeli terrorist settlers attacked the village and are burning Palestinian houses. Locals are calling upon anyone for help. https://t.co/r8KwXogP0j pic.twitter.com/KX8GGozIXv