Σοκαριστικό βίντεο: Τεράστιος κρατήρας ανοίγει σε δρόμο στη Σαγκάη και «καταπίνει» εργοτάξιο

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που ένας τεράστιος κρατήρας άνοιξε ξαφνικά στη Σαγκάη, καταπίνοντας μεγάλο τμήμα ενός πολυσύχναστου δρόμου, αλλά και μέρος του εργοτάξιου που υπήρχε στο σημείο. Στο βίντεο φαίνεται το οδόστρωμα να υποχωρεί, παρασύροντας κοντινές κατασκευές και δημιουργώντας μια τεράστια καθίζηση.

A massive sinkhole has opened up, swallowing a key section of roadway in Shanghai, China. pic.twitter.com/cHqpihXZzQ — Open Source Intel (@Osint613) February 12, 2026

Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή θύματα στο συγκεκριμένο περιστατικό. Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν σημειώθηκαν νεκροί ή τραυματίες. Το συμβάν συνέβη στη συμβολή των οδών Qixin και Li’an, σε περιοχή όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένες υπόγειες εργασίες για τη νέα γραμμή μετρό Jiamin.

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί.

Η Σαγκάη αντιμετωπίζει διαχρονικά κινδύνους καθίζησης εξαιτίας των μαλακών αλλουβιακών εδαφών, της υπερβολικής άντλησης υπόγειων υδάτων, των λεπτών στρωμάτων άμμου και των κενών που δημιουργούνται από αστικές κατασκευές. Οι παράγοντες αυτοί συχνά προκαλούν καταρρεύσεις, από μικρές λακκούβες έως μεγάλης κλίμακας καθιζήσεις όπως αυτή.