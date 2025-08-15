Σουηδία: Πυροβολισμοί κοντά σε ισλαμικό τέμενος - Δύο τραυματίες

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν την Παρασκευή (15/08) στην πόλη Ορέμπρο στη Σουηδία, κοντά σε ισλαμικό τέμενος. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Ορέμπρο, υπήρξαν τραυματισμοί στο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος της πόλης, που βρίσκεται δυτικά της πρωτεύουσας της Σουηδίας, Στοκχόλμη.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ η αναζήτηση του οπλοφόρου συνεχίζεται. Στον τόπο του συμβάντος έχουν σπεύσει υπηρεσίες διάσωσης και ασθενοφόρα. Επιπλέον, η αστυνομία έχει χαρακτηρίσει το περιστατικό ως «απόπειρα δολοφονίας».

«Η αστυνομία ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για απόπειρα δολοφονίας. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα των πυροβολισμών», τόνισε η αστυνομία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του συμβάντος ή την πιθανή σύλληψη του δράστη.

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Φεβρουάριο, δέκα μαθητές και καθηγητές σκοτώθηκαν σε ένοπλη επίθεση στο Όρεμπρο, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά της Στοκχόλμης, στην πιο αιματηρή ένοπλη επίθεση στη Σουηδία.