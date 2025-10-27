Σπανού: «Με ρωτούσαν ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού - Ο γυναικολόγος με παρέπεμψε σε ψυχίατρο»

Η Ελισάβετ Σπανού ήταν καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή «Ga - Ranti» και μίλησε με ειλικρίνεια για μια δύσκολη περίοδο στην ζωή της κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

«Είχα νιώσει εκείνη την περίοδο πάρα πολύ μεγάλη πίεση με την ερώτηση: ''Πού είναι ο πατέρας''; ''Ποιος είναι ο πατέρας''; Δεν ήταν καλά η ψυχολογία μου και τα νεύρα μου και αυτό με πίεζε ακόμα περισσότερα. Ένιωσα την ανάγκη να πω εγώ: Υπάρχει πατέρας, αλλά δεν είμαστε πια μαζί» εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια.

Και συνέχισε: «Το πιο δύσκολο στη δική μου ιστορία ήταν η περίοδος της εγκυμοσύνης που πέρασα πάρα πολύ μεγάλη μοναξιά. Ήταν πολύ στρεσογόνα περίοδος, είχα συσπάσεις, ο γυναικολόγος μου με παρέπεμψε σε ψυχίατρο. Επειδή δεν έχουμε υπάρξει με τον μπαμπά στο ίδιο σπίτι με το παιδί, έχω έναν ρόλο. Αν αυτός ο ρόλος εντάσσει και την πατρική φιγούρα μέσα, μάλλον δεν το καταλαβαίνω».

Σε παλαιότερη συνέντευξή της η Ελισάβετ Σπανού είχε δηλώσει σχετικά με το ίδιο θέμα: «Είμαι μονογονεϊκή οικογένεια, με την έννοια ότι τις περισσότερες ώρες και μέρες το παιδί είναι μαζί μου, καθώς ο μπαμπάς της δεν ζει εντός Αθηνών. Παρόλα αυτά, είμαστε οικογένεια. Το ερώτημα που στοίχειωσε την ελληνική κοινωνία ήταν το «ποιος είναι ο πατέρας του μωρού μου». Ντάξει είχα ακούσει πολλά, με είχε ενοχλήσει κι εμένα πάρα πολύ, αλλά από την άλλη αντιλαμβάνομαι ότι είναι εύλογη απορία.