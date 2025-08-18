Σπέτσες: Του έσπασαν το σαγόνι για τα μάτια μιας κοπέλας - Άγριος ξυλοδαρμός και μήνυση

Σκηνικό απίστευτης αγριότητας καταγράφηκε τα ξημερώματα της 15 Αυγούστου στις Σπέτσες με θύμα έναν 18χρονο. Η επίθεση που δέχθηκε ήταν τόσο βίαιη που το θύμα έχει πρόβλημα ακοής στο δεξί του αυτί και εκτεταμένα χτυπήματα στο κεφάλι.

Όλα έγιναν για τα μάτια κάποιας κοπέλας, ενώ οι δύο παρέες που διαπληκτίστηκαν ήταν γνωστές.

Ο διαπληκτισμός ανάμεσα στις δυο παρέες φαίνεται να κορυφώθηκε μετά από τον σοβαρό τραυματισμό του 18χρονου θύματος.

Ο δράστης έφυγε από το σημείο, ενώ ο 18χρονος που έπεσε θύμα του άγριου ξυλοδαρμού μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου και διαπιστώθηκε κάταγμα στη γνάθο του.

Το θύμα δεν υπέβαλε εκείνη τη στιγμή μήνυση και την επόμενη ημέρα μετέβη στην Αθήνα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπου και έκανε εξετάσεις. Εκτός από το κάταγμα στη γνάθο, έχει πρόβλημα ακοής στο δεξί του αυτί και εκτεταμένα χτυπήματα στο κεφάλι.

Ο πατέρας του 18χρονου υπέβαλε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου και η δικογραφία, η οποία έχει μεταφερθεί στον εισαγγελέα, έχει χαρακτηριστεί ως απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η γνωμάτευση του ιατροδικαστή, του οποίου η γνωμάτευση θα δείξει πώς ακριβώς προκλήθηκαν τα χτυπήματα και κατά πόσο σοβαρά θα μπορούσαν να ήταν.