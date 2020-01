Trend στην Τουρκία το #EuroleagueMafia – Τι λένε για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο; [pics & vid]

Οι Τούρκοι είναι εξοργισμένοι με την διαχείριση που έχουν από την κορυφαία ευρωπαϊκή μπασκετική διοργάνωση. Τι λένε για τον Γιαννακόπουλο.

Η Φενέρμπαχτσε έχει ουκ ολίγα παράπονα την φετινή σεζόν από την διοργάνωση της Euroleague σχετικά με την διαιτησία. Μάλιστα, μετά τη ήττα από την Μπαρτσελόνα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπογράμμισε πως η ομάδα του θα ετοιμάσει ένα βίντεο και θα το στείλει στην Euroleague. Επιπροσθέτως, ο Σέρβος προπονητής συμπλήρωσε πως οι Τούρκοι απαιτούν τον σεβασμό, τον οποίον δείχνουν στους αντιπάλους και τη διοργανώτρια αρχή.

Ουσιαστικά, η τουρκική ομάδα είναι εξοργισμένη από ορισμένες διαιτησίες, όπως κόντρα στον Παναθηναϊκό, την Βαλένθια και ήρθε να «δέσει» το γλυκό με την κομβική ήττα από τους Καταλανούς, που ομολογουμένως είχε εχθρική διαιτησία εις βάρους της.

Έτσι, αφού ακούστηκε το σύνθημα «Euroleague Mafia» στην «Ulker Sports Arena», έγινε trend και στο Twitter, όπως και το #ShameOnYouEuroleague (δηλαδή «Ντροπή σου Euroleague»).

Επιπλέον, πολλοί τονίζουν πως η Euroleague δεν δημοσίευσε αυτούσιες τις δηλώσεις του Ομπράντοβιτς και… έκοψε το κομμάτι που αφορούσε τους διαιτητές.

This is not the full statement of the coach. Are you ashamed to publish the rest of it?

This is not exceptable nor fair..@EuroLeague #shameonyoueuroleague #EuroLeagueMafia pic.twitter.com/Q2h4PSJofp — Yusuf Erboy (@yusuferboy) 17 Ιανουαρίου 2020

Πέραν αυτού, υπάρχουν και ορισμένοι οπαδοί της Φενέρ που θυμήθηκαν όσα έλεγε προ διετίας ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και έγραψαν χαρακτηριστικά: «Ο Γιαννακόπουλος είχε δίκιο, έπρεπε να τον στηρίξουμε. Τώρα ντρεπόμαστε που αποτελούμε μέλος αυτής της λίγκας» ή «Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήξερε ακριβώς τι συμβαίνει στη διοίκηση της Euroleague».

Dimitrios Giannakopoulos gerçekten büyük adammış... #euroleaguemafia — CENKDURUK (@CENK_DURUK) 16 Ιανουαρίου 2020