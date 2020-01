Κόμπι Μπράιαντ: Η αντίδραση του Λεμπρόν Τζέιμς μόλις έμαθε για τον θάνατο του Κόμπι [vid]

Κόμπι Μπράιαντ: Κατά την πτήση της επιστροφής στο Λος Άντζελες από τη Φιλαδέλφεια, οι παίκτες των Λέικερς έμαθαν την είδηση του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ, της κόρης του Τζιάνα και επτά ακόμη ανθρώπων όταν το ελικόπτερο του «Black Mamba» συνετρίβη σε πλαγιά βουνού στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια.

Όπως θα δείτε από το παρακάτω βίντεο, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν απαρηγόρητος, με τις κάμερες του αεροδρομίου του LA να τον δείχνουν να αγκαλιάζει τους πρώτους ανθρώπους που συνάντησε αμέσως μετά την προσγείωση του αεροπλάνου των Λέικερς. Αξίζει να σημειωθεί πως ο «Βασιλιάς» προσπέρασε τον Μπράιαντ στη λίστα με τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ στην χθεσινή αναμέτρηση με τους Σίξερς.

LeBron James in tears as he exits the Los Angeles Lakers team plane following the news of Kobe Bryant's death. James passed Kobe for 3rd on the all-time scoring list yesterday. pic.twitter.com/4gUYmRjUqI