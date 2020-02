Άρσεναλ Μεσούτ Οζίλ: Ο άσσος των κανονιέρηδων αγόρασε τζιπ 600 χιλιάδων ευρώ για την ασφάλεια της γυναίκας του [pics]

Άρσεναλ Μεσούτ Οζίλ: Φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά είναι το δόγμα που έχει αναπτύξει από τον περασμένο Ιούλιο ο άσσος των κανονιέρηδων, οπότε και δέχθηκε επίθεση από άτομα με μαχαίρι στο Λονδίνο. Έκτοτε λαμβάνει μέτρα προστασίας όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για την αγαπημένη του γυναίκα. Συγκεκριμένα αγόρασε στην καλλονή σύζυγό του Αμίν Γκιουλσέ, θωρακισμένο τζιπ συνολικής αξίας 600.000 ευρώ.

Ο μεσοεπιθετικός της Άρσεναλ, γνωστός για το πάθος του για τα πολυτελή οχήματα, πλήρωσε 500.000 ευρώ για να αγοράσει ένα τζιπ τύπου Mercedes G63 Mansory. Και σαν να μην έφτανε αυτό πλήρωσε άλλες 100.000 ευρώ για να το κάνει θωρακισμένο ώστε να εξουδετερωθούν τυχόν εξωτερικές απειλές προς τους επιβάτες του.



(Αυτό είναι το Mercedes G63 Mansory)

Υπενθυμίζεται ότι κουμπάρος του ζευγαριού είναι ο ισχυρός άνδρας της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντγογάν.

Ο ποδοσφαιριστής των κανονιέρηδων δέχτηκε επίθεση από αγνώστους τον περασμένο Ιούλιο, οι οποίοι κρατούσαν μαχαίρι, την στιγμή που βρισκόταν με το αυτοκίνητό του. Αμέσως ο συμπαίκτης του στους Λονδρέζους, Σιντ Κολάσινατς, βγήκε από το όχημα και κυνήγησε τους δράστες, οι οποίοι τράπηκαν σε φυγή, ενώ εν συνεχεία ο Οζίλ μπήκε στο τουρκικό εστιατόριο του Λονδίνου, Λίκια, για να ζητήσει βοήθεια. Αναφερόμενος στο περιστατικό, ένας υπάλληλος του εστιατορίου ανέφερε: «Ήταν σε τρελή κατάσταση, απολύτως τρομαγμένος, όπως θα ήταν ο καθένας εάν δεχόταν επίθεση με μαχαίρι. Έτρεχε για να σωθεί. Ένας Θεός ξέρει τι θα μπορούσε να συμβεί εάν τον έπιαναν».

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw