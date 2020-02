Team USA: «Τρομάζει» η προεπιλογή των Αμερικανών για τους Ολυμπιακούς αγώνες

Team USA: Η ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε τα ονόματα των διεθνών που κλήθηκαν, μεταξύ των οποίων βρίσκονται εννέα μέλη της «χρυσής» Team USA στους Ολυμπιακούς του 2016 και επτά από την αντίστοιχη του 2012. Μεταξύ άλλων, στην προεπιλογή βρίσκονται τα ονόματά των Λεμπρόν Τζέιμς, Καουάι Λέοναρντ και Τζέιμς Χάρντεν, ενώ συνολικά υπάρχουν 44 παίκτες.

Σχετικές δηλώσεις έκανε ο εκτελεστικός διευθυντής των Εθνικών Ομάδων των ΗΠΑ, Τζέρι Κολάντζελο λέγοντας: «Η αφοσίωση, η επιθυμία, όπως και ο ενθουσιασμός όλων των αθλητών που κλήθηκαν να εκπροσωπήσουν τη χώρα κάνουν τη διαφορά. Όλοι οι αθλητές της προεπιλογής είναι χαρισματικοί και προσφέρουν ποιότητα και βάθος. Έχουμε μία προεπιλογή με μια σειρά από παίκτες που είναι πολύ έμπειροι και επιτυχημένοι στο διεθνές μπάσκετ, ενώ μερικοί αναμένεται να αποτελέσουν τα μελλοντικά αστέρια.

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν του ΝΒΑ θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε όλους τους αθλητές. Η τελική επιλογή θα είναι προφανώς μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία και θα προσπαθήσουμε και πάλι να επιλέξουμε την καλύτερη ομάδα που μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα μας. Ελπίζουμε ότι θα πετύχει η δύσκολη αποστολή μας να κατακτήσουμε το χρυσό για τέταρτη διαδοχική Ολυμπιάδα».

