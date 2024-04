Το Περιστέρι έχει μπροστά του μία ιστορική πρόκληση. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, βρίσκεται στο Βελιγράδι για το Final 4 του Basketball Champions League, όπου στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει την Τενερίφη. Ο Έλληνας προπονητής, έκανε το δικό του σχόλιο ενόψει της πορείας της ομάδας του και τόνισε ότι οι παίκτες του είναι... πεινασμένοι.

Στην πρώτη επαφή με την Stark Arena και το γυάλινο παρκέ της, ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες του, φωτογραφήθηκαν για τις ανάγκες του Final-4 του #BasketballCL



Το αποτέλεσμα, είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό! pic.twitter.com/T9AXaSdWUQ — Peristeri BC (@peristeribc) April 25, 2024

Διαβάστε όσα είπε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε εδώ, σε αυτό το Final Four. Πολλοί άνθρωποι δεν περίμεναν ότι θα βρεθούμε εδώ, αλλά εγώ το περίμενα. Ήταν το όνειρο μας, ο στόχος μας. Να βρεθούμε μια μέρα σε ένα Final Four με το Περιστέρι και συνέβη φέτος. Αξίζαμε να είμαστε εδώ όπως όλες οι ομάδες. Ήταν μια μεγάλη σεζόν. Και οι 4 ομάδες άξιζαν να είναι εδώ. Λέω στους παίκτες μου να είναι ο εαυτός τους και να παίζουν όπως παίζουν όλη τη χρονιά».

Για το DNA της ομάδας του Περιστερίου να μην τα παρατά ποτέ: «Αυτό δεν έρχεται από τη μία μέρα στην άλλη. Έρχεται με δουλειά από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Οι σωστοί παίκτες και σωστοί χαρακτήρες ακολουθούν την νοοτροπία αυτή. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να πάρουμε τους σωστούς παίκτες που θα ακολουθήσουν αυτή την νοοτροπία. Έχουμε... πεινασμένους παίκτες που θέλουν να κάνουν κάτι ξεχωριστό στην καριέρα τους. Έχουν την ευκαιρία φέτος να το κάνουν. Τίποτα δεν έρχεται εύκολα. Όλες οι δυσκολίες φτιάχνουν τον χαρακτήρα και το momentum».

Για το πως προετοιμάζει την ομάδα για ένα Final Four: «Τα δύσκολα είναι πίσω. Τώρα είναι πιο εύκολο. Το απολαμβάνω. Για το Περιστέρι ήταν δύσκολο να πάει στο TOP 16, στα play off, στο Final Four. Αλλά τώρα δεν έχουμε πίεση, πάμε απλά να παίξουμε μπάσκετ».

Για το ματς με την Τενερίφη: «Σεβόμαστε την ομάδα και τον προπονητή της. Είναι σπουδαία ομάδα με πολλά Final Four. Έχουν δείξει την winning mentality. Eμείς είμαστε νέοι σε Final Four. Όλες οι ομάδες όμως έχουν πιθανότητες, από 25%. Πρέπει να παίξουμε το μπάσκετ μας. Είναι μια ομάδα η Τενερίφη που έχει σε όλα απαντήσεις. Δεν θέλουμε να κάνουμε τους έξυπνους, απλά να παίξουμε μπάσκετ».

Για τις παλιές μάχες που είχε στην πόλη σαν παίκτης: «Έχω όμορφες αναμνήσεις, αλλά κρατώ τις αναμνήσεις αυτές. Όμως τώρα δεν παίζω, οι παίκτες μου το κάνουν. Είναι οι πρωταγωνιστές. Εμείς τους δίνουμε οδηγίες. Αυτοί αποφασίζουν για το παιχνίδι».