Ολυμπιακός - Άρσεναλ: Αυτή η ενδεκάδα των «ερυθρολεύκων» [pic]

Ολυμπιακός - Άρσεναλ: Ο Πέδρο Μαρτίνς κατέληξε στην τελική ενδεκάδα ενόψει της αναμέτρησης με την αγγλική ομάδα. Πάντως αξίζει να σημειωθεί πως δεν θα βρίσκεται σε αυτή ο Κώστας Φορτούνης. Πιο συγκεκριμένα, με τρεις κεντρικούς χαφ (Γκιγιέρμε, Καμαρά, Μπουχαλάκη, δίδυμο Μπα-Σεμέδο στα στόπερ και τον Ελ Αραμπί μπροστά από Βαλμπουενά-Μασούρα κατεβάζει τον Ολυμπιακό ο Πορτογάλος τεχνικός κόντρα στην Άρσεναλ, στο 4-3-3 του Πορτογάλου.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Σα, Τσιμίκας, Μπα, Σεμέδο, Ελαμπντελαουί, Γκιγιέρμε, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Βαλμπουενά, Μασούρας, Ελ Αραμπί.

Πρόκειται για μια αρκετά κρίσιμη αναμέτρηση, η οποία θα γίνει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την φάση των «32» του Europa League, η οποία θα διεξαχθεί στις 22:00.

Δείτε και την ενδεκάδα της Άρσεναλ: Λένο - Μουστάφι, Παπασταθόπουλο, Νταβίντ Λουίζ, Σακά - Γκεντουζί, Τζάκα - Μαρτινέλι, Γουίλοκ, Λακαζέτ - Ομπαμεγιάνγκ.

🚨 Five changes from Sunday's win...



➡️ Sokratis, Guendouzi, Willock, Martinelli, Lacazette

⬅️ Bellerin, Ceballos, Ozil, Pepe, Nketiah



🏆 #UEL