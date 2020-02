Υπουργός Υγείας Λιθουανίας: «Αναβολή ή κεκλεισμένων των θυρών το Ζαλγκίρις-Αρμάνι» [pic]

Υπουργός Υγείας Λιθουανίας: Σημαντικό πρόβλημα προέκυψε λίγες ημέρες πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης ανάμεσα στη Ζαλγκίρις και την Αρμάνι Μιλάνο, το οποίο αναμένεται να διεξαχθεί την προσεχή Παρασκευή. Εξάλλου η λιθουανική ομάδα είχε εκδώσει ανακοίνωση, όπου τόνισε πως θα γίνει το ματς κανονικά. Πάντως, ο υπουργός Υγείας της Λιθουανίας πρότεινε στη διοίκηση της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είτε να αναβάλει το παιχνίδι με τους Μιλανέζους, είτε να το δώσει κεκλεισμένων των θυρών στη «Ζαλγκίριο Αρίνα», εξαιτίας της έξαρσης του κορονοϊού στην Ιταλία.

Την είδηση γνωστοποίησε ο γνωστός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας. Δείτε την ανάρτηση του Λιθουανού δημοσιογράφου:

Ministry of Health of Lithuania officially approached Zalgiris with a recommendation either not to play Friday's game vs Olimpia Milano, or to host Milano inside an empty Zalgirio arena.