Europa League: Στην κορυφαία ενδεκάδα της αγωνιστικής ο Σισέ

Europa League: Σημαντική διάκριση για τον Παπέ Αμπού Σισέ, καθώς συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της αγωνιστικής στο Europa League. Ο Σενεγαλέζος στόπερ συνέβαλε τα μέγιστα προκειμένου ο Ολυμπιακός να επικρατήσει 2-1 της Άρσεναλ και να την αποκλείσει στη φάση των 32 της διοργάνωσης.

Επιβραβεύθηκε για την εμφάνιση, καθώς βρίσκεται στους καλύτερους "11" μαζί με τους Γκιέντριους Αρλάουσκις (Κλουζ), Ματ Ντόχερτι (Γουλβς), Μάρτιν Σκρτελ (Μπασακσεχίρ), Γκαέλ Κλισί (Μπασακσεχίρ), Φρεντ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Πίζι (Μπενφίκα), Έντιν Βίστσα (Μπακακσεχίρ), Φίλιπ Κόστιτς (Άιντραχτ), Γιόναθαν Καλέρι (Εσπανιόλ), Αντρέ Σίλβα (Άιντραχτ).

