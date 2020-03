Ο Γιούργκεν Κλοπ μίλησε για τον κορονοϊό όπως μόνο αυτός ξέρει [vid]

Γιούργκεν Κλοπ για κορονοϊό: Ο ιδιοφυής Γερμανός αν και συνήθως σχολιάζει επί παντός του επιστητού εξέπληξε τους δημοσιογράφους με την απάντησή του για το θέμα που απασχολεί τον πλανήτη τις τελευταίες εβδομάδες

«Αυτό που δεν μου αρέσει στη ζωή είναι όταν για ένα πολύ σοβαρό πράγμα, θεωρείται σημαντική η άποψη ενός προπονητή ποδοσφαίρου. Πρέπει να μιλάμε για τα πράγματα με τον σωστό τρόπο, και όχι άνθρωποι που δεν έχουν εξειδικευμένη γνώση, όπως εγώ, να μιλάμε για κάτι. Οι ειδικοί θα μιλήσουν για τον κορονοϊό και θα πουν στους ανθρώπους κάνουν αυτό, ή το άλλο και όλα θα είναι καλά ή όχι. Όχι οι προπονητές ποδοσφαίρου. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ζω σε αυτόν τον πλανήτη και θέλω αυτός να είναι υγιής και ασφαλής» συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

Τα σχόλια του έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι οι αθλητικές εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να επηρεάζονται από τα κρούσματα κορονοϊού. Η ιταλική κυβέρνηση, για παράδειγμα, ανακοίνωσε ότι είναι πολύ πιθανό οι αγώνες ποδοσφαίρου στη Serie A να διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών για ένα μήνα.

Δείτε την απάντηση του Γιούργκεν Κλοπ:

