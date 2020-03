Ρικ Πιτίνο: Οι συνεργάτες του στο Αϊόβα

Ρικ Πιτίνο: Τον σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περιόδου, που θα τον βρει πίσω στο κολεγιακό πρωτάθλημα και στον πάγκο του Αϊόβα, συνεχίζει ο Ρικ Πιτίνο, ο οποίος πριν από μερικές ημέρες αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό. Ο πολύπειρος Αμερικανός κόουτς, λοιπόν, αποφάσισε να διατηρήσει στο προπονητικό σταφ τον Ρίκι Τζονς, ενώ από την άλλη θα προστεθούν οι Τόμι Αμπατεμάρκο και Κέισι Στάνλεϊ.

