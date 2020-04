Τσάβι: Δωρεά 1.000.000 ευρώ σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης

Τσάβι: Ο παλαίμαχος άσος της Μπαρτσελόνα έδειξε την ηθική του πλευρά, καθώς μαζί με την σύζυγο του Νούρια Κουνιγιέρα, αποφάσισαν να δωρίσουν το εξωπραγματικό ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ σε κλινική μονάδα της Βαρκελώνης.

Στόχος της κίνησης αυτής του προπονητή της Αλ Σαντ, δεν είναι άλλος από το να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας που παλεύουν με τον Covid-19, αλλά και να «εξοπλίσει» τους γιατρούς αυτές τις δύσκολες ημέρες, βελτιώνοντας την κατάσταση στα νοσοκομεία.

