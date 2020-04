Μαρσέιγ: Η γαλλική ομάδα φιλοξενεί από την Κυριακή του Πάσχαστις εγκαταστάσεις τις κακοποιημένες γυναίκες. Τα θύματα κακοποίησης έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της καραντίνας και η Ολιμπίκ έθεσε στην διάθεση των γυναικών αυτών και των παιδιών τους τα 46 δωμάτια στα οποία διέμεναν συνήθως παίκτες των ακαδημιών.

Ήδη 20 γυναίκες έχουν βρει στέγη και ασφάλεια εκεί, ενώ θα ακολουθήσουν κι άλλες τις επόμενες ημέρες.

