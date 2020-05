Επίθεση από χάκερ δέχθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Twitter! Ο λογαριασμός του Έλληνα φόργουορντ των Μπακς γέμισε από ρατσιστικά, υβριστικά και ακατανόητα «τιτιβίσματα». Μεταξύ άλλων, αναφερόταν πως ο Έλληνας φόργουορντ βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό, χρησιμοποιούνταν χυδαίες εκφράσεις για τον αδικοχαμένο Κόμπι Μπράιαντ, τον Στεφ Κάρι, ενώ ακόμη κατηγορούσε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς ότι είχε προσλάβει εκτελεστή για τον σκοτώσει.

Το «χακάρισμα» στον λογαριασμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο επιβεβαίωσε και ο μάνατζέρ του, λίγο αργότερα.

No surprise, Giannis Antetokounmpo’s Twitter account has been hacked, his agent confirms.

— Eric Woodyard (@E_Woodyard) May 7, 2020