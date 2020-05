Giannis Antetokounmpo Twitter: Επίθεση από χάκερ δέχθηκε χθες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Twitter. Ο λογαριασμός του Έλληνα φόργουορντ των Μπακς γέμισε από ρατσιστικά, υβριστικά και ακατανόητα «tweet». Τελικά πριν μερικές ώρες κατάφερε και πήρε πάλι τον έλεγχο του λογαριασμού του και ενημέρωσε όλους τους φαν του για το άσχημο αυτό περιστατικό.

“Γεια σε όλους! Είμαι πίσω και θα ήθελα να απευθυνθώ για το περιστατικό στα κοινωνικά δίκτυα νωρίτερα σήμερα! Με χάκαραν και η κατάσταση διερευνάται. Τα tweets και οι δημοσιεύσεις ήταν εξαιρετικά ακατάλληλες και είμαι τόσο απογοητευμένος και αηδιασμένος για τα τρομερά πράγματα που ειπώθηκαν.

Αισθάνομαι άσχημα που οι Bucks, Khris (Middleton), Lebron (James) και η οικογένεια Curry συμπεριλήφθηκαν στα κακόβουλα και αναληθή tweets. Αισθάνομαι ιδιαίτερα άσχημα για την οικογένεια του Bryant, κατά τη διάρκεια του πένθους τους, που δεν θα έπρεπε να υποστούν. αυτό το είδος αρνητικότητας και κακής συμπεριφοράς. Σας ευχαριστούμε που υποστηρίζατε πάντα την οικογένειά μου και εμένα και παρακαλώ μείνετε ασφαλείς! “

Την ειλικρινή συγγνώμη του Γιάννη Αντετοκούνμπο, για τα όσα απαράδεκτα αναφέρθηκαν στο Twitter με το όνομά του, ύστερα από επίθεση χάκερ, μετέφερε και η Μαράια. Μάλιστα, η σύντροφος του φόργουορντ των Μπακς ανέφερε πως διαδικτυακή επίθεση δέχθηκαν ακόμη το κινητό τηλέφωνο, το email, αλλά και οι τραπεζικοί του λογαριασμοί.

«Το Twitter, το κινητό τηλέφωνο, το email, αλλά και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Γιάννη χακαρίστηκαν! Ζητάει ειλικρινά συγγνώμη για όλα όσα γράφτηκαν στο Twitter και θα επιστρέψει το συντομότερο δυνατό! Τα πράγματα που ειπώθηκαν από τον χάκερ ήταν απρεπή και αηδιαστικά!», ανέφερε σε «τιτίβισμά» της η σύντροφος του Γιάννη.

Giannis’ twitter, phone, email and bank accounts were hacked! He genuinely apologizes for everything that was tweeted and he will be back as soon as possible! The things that were said by this hacker were extremely inappropriate and disgusting!

