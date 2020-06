Χωρίς απρόοπτα ολοκλήρωσε σήμερα το απόγευμα ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για την αυριανή πρεμιέρα του στα πλέι οφ απέναντι στην ΑΕΚ, στο ΟΑΚΑ.

Για την ακρίβεια ο Γιώργος Δώνης συμπεριέλαβε στην αποστολή τους: Διούδη, Ξενόπουλο, Γιόχανσον, Ινσούα, Κολοβέτσιο, Σένκεφελντ, Χατζηθεοδωρίδη, Νούνες, Κολοβό, Δώνη, Ζαχίντ, Χατζηγιοβάνη, Μπουζούκη, Αγιούμπ, Κουρμπέλη, Ναγκί, Ανουάρ, Σερπέζη, Μακέντα και Καμπετσή.

Οι «πράσινοι» ακολούθησαν το παράδειγμα των υπολοίπων ευρωπαϊκών συλλόγων -Λίβερπουλ, Τσέλσι, Ρόμα. Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός έστειλε το δικό του μήνυμα κατά του ρατσισμού. Με βασικό σύνθημα «we can’t breathe» οι παίκτες του Γιώργου Δώνη γονάτισαν αποτίοντας φόρο τιμής στον Αφροαμερικάνο Τζορτζ Φλόιντ που δολοφονήθηκε στην Μινεάπολις από τον αστυνομικό Ντέρεκ Τσόβιν. Στο κέντρο βρέθηκε ο 21χρονο Κριστιάν Κόναν, ο Ιταλός με ρίζες από την Ακτή Ελεφαντοστού που είχε παίξει ως δανεικός στον Λεβαδειακό στον α’ γύρο του πρωταθλήματος.

Το πανό που σήκωσαν οι δώδεκα «πράσινοι» έγραφε «we can’t breathe». Επίσης, στην ανάρτησή της στα social media, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έγραψε: «Together we ar stronger. All against racism. Enough is enough», που σημαίνει «Ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί. Όλοι μαζί ενάντια στο ρατσισμό. Ανεχτήκαμε αρκετά».

«Έκανα πράξη το όνειρό μου στον Παναθηναϊκό», ανέφερε ο Γιώργος Δώνης και σημείωσε πως αποχωρεί γεμάτος μετά τα δύο χρόνια της παρουσίας του στο τριφύλλι. Όσον αφορά τις σκέψεις του πριν τα πλέι οφ: «Οι σκέψεις είναι πάρα πολλές και μερικές φορές είσαι και μπερδεμένος. Πάντα οι πρώτες μέρες είναι πιο δύσκολες. Όσο ηρεμείς, λίγο τα κατατάσσεις μέσα σου διαφορετικά.

Πρώτα από όλα επειδή η ομάδα μου ο Παναθηναϊκός είναι ένας τεράστιος σύλλογος, δεν χωράνε αντιπαραθέσεις και εχθρότητες. Μόνο σεβασμός και με σεβασμό θα λειτουργήσω. Όσο περίεργο και αν ακούγεται θα φύγω γεμάτος και χαρούμενος. Αυτά τα δύο χρόνια ήταν για μένα ένα όνειρο που πραγματοποιήθηκε. Παρά το ότι στις περισσότερες ομάδες που δουλεύω υπάρχει καλό κλίμα, αυτή η κατάσταση δεν συγκρίνεται με καμία.

Στο ποδοσφαιρικό κομμάτι πολλοί μπορεί να πιστεύουν πως η αναταραχή θα μας επηρεάσει. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε μία καλή νοοτροπία. Υπάρχουν και προσωπικές φιλοδοξίες αλλά πάνω από όλα είναι η ομάδα. Αυτή η ομάδα πρέπει να κλείσει έναν κύκλο με τον καλύτερο τρόπο. Το σημαντικότερο είναι όλη αυτή η αλλαγή να γίνει με θετικό πνεύμα. Ο Παναθηναϊκός αυτά τα δύο χρόνια ήταν η πιο νεανική ομάδα. Υπάρχει λοιπόν μία βάση και η ομάδα θα πρέπει να ξεπεράσει αυτό το μεταβατικό στάδιο με τον καλύτερο τρόπο έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και εγώ να βλέπω τα παιδιά αυτά τα παιδιά να μεγαλώνουν από όπου και αν είμαι».

Για το αν θα άλλαζε κάτι από τις δηλώσεις του τον Φλεβάρη: «Νομίζω ότι είναι τεράστιο λάθος πως μία συνεργασία μπορεί να διαρραγεί από ένα γεγονός. Θεωρώ πως τα δύο χρόνια συμπεριφέρθηκαν με απόλυτο σεβασμό σε ό,τι αφορά την ομάδα και τη διοίκηση. Νομίζω ότι αυτό μπορεί ο καθένας να το καταλάβει από τον τρόπο λειτουργίας στο προπονητικό κέντρο. Έχω πει και στο παρελθόν πως οι ιδιοκτήτες αποφασίζουν. Εγώ θεωρώ ότι σε μια διαδρομή πάντα θα έχεις σωστά και λάθη. Θα διαφωνήσω ότι ένα γεγονός μπορεί να κρίνει την παρουσία σου σε μία ομάδα».

Για τη δουλειά που έκανε: «Χωρίς να υποτιμήσω κανέναν, μπορώ να κρίνω τη δουλειά που έχω κάνει πολύ καλά. Οι διοικήσεις όμως είναι αυτές που αποφασίζουν. Ως ομάδα έχουμε βάλει κάποιες βάσεις. Κάποια πράγματα θα μπορέσουν να αξιολογηθούν καλύτερα όταν φεύγεις από μία ομάδα. Πάντα ο χρόνος δείχνει ότι ένας προπονητής με συγκεκριμένες συνθήκες πέτυχε σε μία ομάδα ή όχι».

Για την επιστολή του Αλαφούζου: «Ήμουν βέβαιος πως το επόμενο διάστημα θα ήταν το τελευταία μου στον Παναθηναϊκό. Όλες οι αποφάσεις που πήρα κατά διαστήματα μέχρι να φτάσουμε εδώ. Οι αποφάσεις που πήρα θεωρώ πως ήταν οι καλύτερες. Για μένα είναι σημαντικό ότι τα δύο χρόνια αυτά ήταν γεμάτα».

Για το αν θεωρεί ότι ο σύλλογος τον σεβάστηκε: «Εγώ όταν αποφάσισα να έρθω και να συμμετάσχω σε αυτό το πρότζεκτ, δεν έπαιξαν ρόλο τα πρόσωπα. Ο Νταμπίζας και ο Αλαφούζος ήθελαν να είμαι προπονητής του Παναθηναϊκού. Εγώ ήρθα λόγω της ομάδας και αυτό είναι μία μεγάλη πραγματικότητα. Δεν ήρθα για να μου συμπεριφερθούν με σεβασμό. Θεωρώ ότι οι ιδιοκτήτες παίρνουν πάντα τις αποφάσεις και δεν έχουν κανένα νόημα οι αντιπαραθέσεις. Δεν μπορεί να αλλάξει ότι το σπίτι μου είναι ο Παναθηναϊκός και σαν παίκτης και σαν προπονητής».

Για τον διαχωρισμό των ρόλων με τον τεχνικό διευθυντή: «Κατ’ αρχήν είναι τεράστιο ψέμα ότι δεν είναι συγκεκριμένοι οι ρόλοι. Εδώ δεν ανακατεύομαι διοικητικά ούτε στο ρόλο του τεχνικού διευθυντή. Δεν διαπραγματεύομαι συμβόλαια, ούτε μπαίνω σε άλλους ρόλους. Σίγουρα σε μία συνεργασία θα μπορούσαν τα πράγματα να έχουν λειτουργήσει καλύτερα, όμως αυτό στηρίζεται στο πως βάζει τις βάσεις η διοίκηση».

Για το αν θεωρεί ότι μια καλύτερη επικοινωνία θα μπορούσε να έχει βοηθήσει: «Εγώ δεν είχα καμία επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη. Άντε 2-3 φορές από κοντά και κάποια μηνύματα μετά τα παιχνίδια. Την μεγαλύτερη επικοινωνία την είχα από όταν έφυγε ο Νταμπίζας μέχρι όταν ήρθε ο Ρόκα. Αν κάποιος σκεφτεί το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου θα καταλάβει ότι τότε είχα την καλύτερη επικοινωνία με τον πρόεδρο. Έτσι θα δει πόσο πιο εύκολα λύνονται προβλήματα και ανανεώνει ο Χατζηγιοβάνης και ο Κουρμπέλης ή αποκτά καλύτερο συμβόλαιο ο Μπουζούκης. Ήταν κοντά να μείνει ο Βαγιαννίδης, ο Δώνης και ο Αποστολάκης. Εγώ δεν ζήτησα ποτέ να έχω κλειδιά του διευθυντή γιατί εγώ είμαι προπονητής. Η επικοινωνία είναι το σημαντικότερο κομμάτι για να παίρνονται σωστές αποφάσεις ακόμα και αν υπάρχουν συγκρούσεις. Ο σύλλογος μόνο έτσι πετυχαίνει πράγματα».

Για το αν κάτι δεν δούλεψε καλά στο τέλος: «Εγώ διαφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Μπορεί ένας τεχνικός διευθυντής να φέρει τον προπονητή που εμπιστεύεται ο ίδιος. Με τον κύριο Ρόκα στο κομμάτι των μεταγραφών και της επικοινωνίας τον Γενάρη λειτουργήσαμε πολύ καλά. Φέραμε τον Αγιούμπ που είναι μία επένδυση για την ομάδα, έγινε η μεταγραφή του Καρλίτος που είναι επίσης επένδυση. Μπορεί κάποιες φορές η επικοινωνία στο τρίπτυχο να μην ήταν η καλύτερη, όμως η συνεργασία μας ήταν θετική και όχι αρνητική».