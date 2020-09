Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 7-6 (2), 6-3, 6-4 του Αμερικανού Μαξίμ Κρέσι και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του US Open όπου τον περιμένει ο Κροάτης Μπόρνα Τσόριτς. Ο έλληνας τενίστας χρειάστηκε 2.23′ για να κάμψει την αντίσταση του Αμερικανού που έπαιζε με wild card στο τουρνουά. Οι πόντοι ήταν 114-104, οι winners 59-31 για τον Αμερικανό (21-9 άσοι) και τα αβίαστα 32-15 κατά του Κέρσι, ο οποίος δεν κατάφερε να πετύχει μπρέικ (0/4) και ο Τσιτσιπάς είχε 2/10. 0 Έλληνας τενίστας συνεχίζει χωρίς απώλεια σετ στο US Open.

Αναφορικά με τον νέο του αντίπαλο είναι στο Νο32 του κόσμου και έχει παίξει μαζί του στη Ρώμη το 2018. Τότε ο Τσόριτς είχε εγκαταλείψει στο 4-1 του 1ου σετ.

Superb Stefanos.@StefTsitsipas is on to Round 3. pic.twitter.com/PcBZgAVNKX

— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2020