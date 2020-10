Μετά την δύσκολη πρεμιέρα του Τσιτσιπά κόντρα στον Μουνάρτου στο Ρολάν Γκαρός όταν και επέστρεψε από το 0-2, ο Έλληνας τενίστας έχει βάλει μπρος τις μηχανές έχοντας ισοπεδώσει τους επόμενους δύο αντιπάλους του. Ένας εντελώς αναιμικός Αλιάζ Μπέντενε δεν μπόρεσε με τίποτα να δυσκολέψει τον Έλληνα τενίστα πριν αποσυρθεί τελικά λόγω ενοχλήσεων στο τρίτο ενώ ο Στεφ είχε πεντακάθαρο προβάδισμα με το ευρύ 6-1, 6-2, 3-1 ret!

Μία πανεύκολη πρόκριση για τον Τσιτσιπά που έμεινε στο κορτ μόλις 100 λεπτά ενώ και κόντρα στον Κουέβας δεν ξόδεψε πολλή ώρα και δυνάμεις! Ισοφαρίζει παράλληλα την καλύτερη του επίδοση στη διοργάνωση που είναι φυσικά η φάση των “16”, εκεί που αποκλείστηκε πέρσι στο, πιθανώς, καλύτερο ματς της διοργάνωσης, το ματς-έπος κόντρα στον Σταν Βαβρίνκα.

Φέτος, θα είναι το φαβορί στον επόμενο γύρο όπου θα αντιμετωπίσει Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, αφού και σε εκείνο το ζευγάρι είχαμε εγκατάλειψη με τον Ρομπέρτο Καρμπάγιες Μπαένια να αποχωρεί τραυματίας.

Aljaz Bedene is forced to retire from the match.@StefTsitsipas moves on to the fourth round 6-1 6-2 3-1 ret. #RolandGarros pic.twitter.com/tDxRP4s6c0

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 3, 2020