Η Λιθουανία έγραψε Ιστορία στο Μουντομπάσκετ του 2023!

Με μια μυθική εμφάνιση επικράτησε των ΗΠΑ με 110-104, πήρε την πρώτη θέση στον όμιλο της δεύτερης φάσης και θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τη Σερβία, στέλνοντας τους Αμερικανούς πάνω στην Ιταλία.

Αυτή ήταν η πρώτη «100άρα» που δέχεται η Team USA μετά το 101-95 από την Εθνική Ελλάδας το 2006, ενώ η Λιθουανία έγινε η πρώτη ομάδα που μετράει δύο νίκες επί των Αμερικανών σε μεγάλες διοργανώσεις μετά την εμφάνιση της Dream Team το 1992 (είχαν επικρατήσει 94-90 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004).

