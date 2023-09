Κριστιάνο Ρονάλντο: Αποδέκτης λατρείας από αρκετούς ποδοσφαιρόφιλους έγινε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο Ιράν. Ο Πορτογάλος βρίσκεται στη χώρα μαζί με την αποστολή της Αλ Νασρ για το παιχνίδι με την Περσέπολις στο πλαίσιο του Ασιατικού Τσάμπιονς Λιγκ.

Πολλοί φίλοι του αθλήματος και φανατικοί θαυμαστές του τον περίμεναν στο αεροδρόμιο αλλά και στους δρόμους της πόλης για να τον δουν από κοντά.

Δείτε το βίντεο με πλήθος κόσμου να ακολουθεί τρέχοντας το λεωφορείο με την αποστολή της ομάδας:

This is the reception Cristiano Ronaldo and Al-Nassr received in Iran 😳

(via @AlNassrFC)pic.twitter.com/mhxa8kVDNV

— B/R Football (@brfootball) September 18, 2023